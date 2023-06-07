«У девочки отек мозга»: что известно о школьнице, которая выпила смертельный напиток «Мистер Сидр» и впала в кому

Девочка ведет блог. Фото: Соцсети

В Шумихе Курганской области две несовершеннолетние подружки выпили опасный слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр». Сейчас за жизнь одной из них борются врачи. Мать попавшей в больницу в шоке: оказывается, что 17-летняя девочка, пострадавшая от ядовитого пойла – примерный подросток, которая хорошо училась, вела блог и получала награды на патриотических конкурсах.

«У девочки отёк мозга»

В тот роковой летний вечер Маша (имя изменено) и ее подруга, устав от 30-градусной жары, пошли в местный филиал магазина с разливным алкоголем. Пиво брать не стали, не тот формат. Вместо этого взяли сладкий и совсем не горький напиток с тропическим вкусом и экзотическим названием «Пина колада». Производитель – ООО «Анди», Самарская область. Тот же, что разливает злополучный «Мистер Сидр». Но об этом девочки не знали, поэтому и купили. Как продали без паспорта? Разбирается полиция. Может, попросили кого-то из знакомых. Некоторые источники говорят о страшных цифрах – 2,5 литра на Машу и еще 1,5 на ее подругу. Но подтвердить такие объемы нам не удалось.

Маша (справа) с подругой. Фото: Соцсети

Итог вечеринки – Машу забрала скорая. От выпитого она впала в кому. Подруге повезло чуть больше, и врачи привели ее в чувства на месте, госпитализация не понадобилась.

– Состояние тяжелое. Все серьезно. У девочки отек мозга, – сообщил КП-Челябинск собственный источник.

Следственный комитет по Курганской области завел уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 238 УК РФ). По нему назначены следственные действия и экспертизы. Из торговых сетей изъято более 17 тысяч литров алкоголя.

Энергетики, шоу и чипсы. Фото: Соцсети

Телефон девочки сейчас выключен. Обновлений в блоге нет с 3 июня. Последствия отравления и отека мозга, по словам врачей, могут оставить след на здоровье на всю жизнь, разделив ее на до и после.

«У нее художественный талант и она очень ответственная»

Маша совсем недавно окончила десятый класс родной шумихинской школы. Здесь девочку ценят: хорошие оценки, примерное поведение, регулярное участие в конкурсах. Она писала сочинения и читала стихи. Но главное ее увлечение – картины, некоторые из которых были на патриотическую и краеведческую тематику, девочка часто занимала призовые места на конкурсах. Два года назад Маша окончила местную художественную школу.

Одна из картин девушки. Фото: zpatrioticpictures.ru

– У нее художественный талант и она очень ответственная девочка. Хорошие фантазийные работы, рисунки с натуры, интересная композиция. Предмет «рисунок» давался ей на твердую «пять». Я, если честно, сейчас шокирован этой новостью, – признается учитель Маши Павел Максимов.

Еще Маша ведет блог о своей жизни - текстов не пишет, но выкладывает фотографии с прогулок и из школы. Как и многие современные подростки обожает энергетики (которые продавать должны строго по паспорту), чипсы и сериалы. Подруги девочки в один голос характеризуют ее лучшими словами – добрая, отзывчивая, скромная и веселая. А вот о ее отравлении дешевым алкоголем или ничего не знают, или говорить отказываются.

– Извините, я не в состоянии, мне очень тяжело сейчас, – отказалась от беседы мать девочки.

Напомним, от напитка «Мистер Сидр» скончались уже 32 человека, еще 98 попали в больницы. В нем нашли опасные метанол и этилбутират в смертельно опасных дозах. Владелец производства задержан, в его отношении заведено уголовное дело.

Опасный напиток изымают по всей стране. Около тысячи бутылок нашли в Челябинской области. Курганская область оказалась в числе лидеров по закупке – здесь найдено более 17 тысяч литров.

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