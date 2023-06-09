В Курганской области мужчина попал в реанимацию после выпитого сидра с метанолом

В Курганской области второй человек попал в больницу после отравления опасным напитком, который производители назвали «сидром». Житель Шадринска хлебнул холодненького и оказался в реанимации, где находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили региональном управлении Роспотребнадзора.

– В настоящее время в Курганской области при проведении оперативных мероприятий сотрудниками УМВД и сотрудниками Роспотребнадзора (данные на 09.06.2023) выявлен 18 641 литр недоброкачественной алкогольной продукции, её оборот приостановлен, – заявили в ведомстве.

Из всех проб, которые взяли из конфискованной в регионе продукции, метанол нашли в восьми – это 73% исследованных напитков из Самарской области.

Ранее в Курганской области смертельно-опасным напитком «Мистер Сидр» отравилась 17-летняя школьница. Девушка из Шумихи попала в реанимацию. По данным КП-Челябинск у нее диагностирован отек мозга.

В стране от ядовитого пойла погибли более 30 человек. Более 100 попали в больницы. Производитель задержан и помещен в СИЗО, его товар изымается отовсюду. Около тысячи бутылок нашли в Челябинской области.

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