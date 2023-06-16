Выпавшему из окна малышу спасли позвоночник, установив металлоконструкцию

Каждый год к врачам поступают маленькие пациенты, выпавшие из окон. Фото: Егор ИВЛЕВ

Несколько дней назад в Кургане трехлетний ребенок выпал из окна. Малыш летел с третьего этажа. Очевидцы говорят, спасло его то, что упал на газон, всего в нескольких сантиметрах от асфальта!

Ребенка сразу привезли на обследование и стабилизацию в Областную клиническую больницу имени Красного Креста. Уже оттуда его перевели в Клинику патологии позвоночника и редких заболеваний центра Илизарова.

Из-за перелома позвоночник нужно было стабилизировать. Фото: пресс-служба центра Илизарова.

Нейрохирурги установили специальные металлоконструкции, стабилизировав позвоночник. Врачи говорят, что сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

Недавно в Кургане выпал еще один ребенок – годовалый малыш не удержался на подоконнике второго этажа. Он получил много травм, самая серьезная – ушиб головного мозга. За жизнь ребенка боролись врачи больницы Красного Креста. Его удалось спасти.

А у годовалого малыша был ушиб головного мозга. Фото: пресс-служба центра Илизарова.

– Падение ребенка из окна может закончиться тяжелой инвалидизацией или даже смертью. Ежегодно в Кургане до 10 детей падают из окон многоэтажных домов, – отметили детский нейрохирург Ольга Сергеенко и детский травматолог-ортопед Анатолий Коробейников.

Специалисты просят внимательнее отнестись к безопасности детей и соблюдать хотя бы основные правила. Ведь такой полет может закончиться летальным исходом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бабушка три года жила с огромной опухолью яичника и спала только сидя. А после операции похудела на 47 кг

Проблемы со здоровьем спасли жизнь: у мужчины с пороком сердца неожиданно нашли рак легкого

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru