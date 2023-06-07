Бабушка три года жила с огромной опухолью яичника и спала только сидя. А после операции похудела на 47 кг

Теперь Галина чувствует себя как Дюймовочка.
Фото: Дарья МАРКОВА
Последние три года для Галины Минигуловой были настоящим адом. Спать могла только сидя, ходить было тяжело, мыли ее дочери в четыре руки. А все дело в огромном животе – он был намного больше, чем у беременной на 9 месяце. Внутри у милой пенсионерки была огромная киста яичника, которая могла «рвануть» в любой момент.
Что живот неожиданно стал огромным, Галина заметила еще три года назад. На всякий случай решила провериться. Из Аши ближе доехать до Уфы, чем до Челябинска, туда и отправилась.
– Я нечаянно обнаружила кисту. УЗИ показало кисту яичника – 20 см. А до этого ничего не было. Врачи сказали, что нужно удалять. Я в одну клинику, в другую, пять клиник прошла – везде отказывали. Ведь у меня аллергия, астма и давление. А она росла! – вспоминает с ужасом Галина.
Полгода назад киста достигла максимальных размеров – доросла до 43 см. Страшно представить, что за несколько лет активная женщина превратилась в человека, который не может даже сам помыться.
Так Галина выглядела раньше. Фото: пресс-служба ЧОКБ
– Она у меня до колен висела. Когда дочки меня мыли, ее только в четыре руки поднимали. Держалась только на силе воле и терпела. Еле ходила, ноги было тяжело переставлять. Сидеть не могла, лежать тем более. Спала только сидя, – со слезами рассказывает Галина.
Последние два месяца стало совсем худо. Бабушка совсем не выходила из дома – спуститься с 3 этажа и подняться обратно без лифта было непосильной задачей. При ходьбе Галина задыхалась – опухоль давила на легкие. Помогали во всем бабушке 3 дочери, 7 внуков и 9-летняя правнучка.
– Я ей еще три года назад говорила, что надо ехать в Челябинск. Когда все совсем плохо стало, больше тянуть было некуда – собрались и приехали. Она у нас боевая, еще и не хотела сюда. Боялась не доехать, – признается старшая дочь Галины Жанна Кудряшова.
Помочь согласились только хирурги Челябинской областной клинической больницы.
Фото: Дарья МАРКОВА
В Челябинской областной клинической больнице у Галины взяли анализы и поняли, что откладывать операцию нельзя – киста могла лопнуть в любой момент. В конце мая бабушка легла в больницу, ее немного подлечили, а в начале июня уже прооперировали.
– Когда увидел пациентку, очень удивился, что человек может до такого себя довести. Такие опухоли встречаются в практике редко. Опухоль заполняла всю брюшную полость. Там просто не было места для других органов, она их сдавливала. Живот был намного больше, чем у женщины на 9 месяце беременности, – объясняет акушер-гинеколог гинекологического отделения Челябинской областной клинической больницы Илья Швецов.
Конечно, были риски: возраст, астма, гипертоническая болезнь, аллергия на 22 препарата. Но медики все учли и операция прошла успешно. За 2,5 часа Галина похудела на несколько десятков килограмм. Ведь внутри кисты было очень много воды.
– В брюшной полости был умеренный спаечный процесс, с которым пришлось побороться. После этого вскрыли полость кисты и литр за литром выкачивали жидкость из этой опухоли. В итоге – больше 25 литров, а еще вес самой опухоли – 2–3 кг, – отмечает акушер-гинеколог Илья Швецов.
Вчера Галину перевели из реанимации в обычную палату. Через несколько дней отпустят домой. А она уже очень счастлива – ведь впервые за долгое время смогла поспать на спине.
– Сейчас я как Дюймовочка, смешно даже сказать. Единственное, с дыханием проблемы из-за астмы. Легкие были сжаты, сейчас они потихоньку открываются. Пока кислородом через трубочки дышу, – рассказывает Галина. – До конца жизни буду помнить докторов. Они с того света меня вытащили.
В некоторые моменты у Галины на глаза наворачиваются слезы
Фото: Дарья МАРКОВА
За время проведенное в больнице Галина похудела на 47 кг. О былом напоминают обвисшая кожа и большой шрам. Но главное, она будет жить и теперь сама сможет заботиться о своих внуках и правнучке.
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