Бабушка три года жила с огромной опухолью яичника и спала только сидя. А после операции похудела на 47 кг

Теперь Галина чувствует себя как Дюймовочка. Фото: Дарья МАРКОВА

Последние три года для Галины Минигуловой были настоящим адом. Спать могла только сидя, ходить было тяжело, мыли ее дочери в четыре руки. А все дело в огромном животе – он был намного больше, чем у беременной на 9 месяце. Внутри у милой пенсионерки была огромная киста яичника, которая могла «рвануть» в любой момент.

Спала сидя, мыли дочери

Что живот неожиданно стал огромным, Галина заметила еще три года назад. На всякий случай решила провериться. Из Аши ближе доехать до Уфы, чем до Челябинска, туда и отправилась.

– Я нечаянно обнаружила кисту. УЗИ показало кисту яичника – 20 см. А до этого ничего не было. Врачи сказали, что нужно удалять. Я в одну клинику, в другую, пять клиник прошла – везде отказывали. Ведь у меня аллергия, астма и давление. А она росла! – вспоминает с ужасом Галина.

Полгода назад киста достигла максимальных размеров – доросла до 43 см. Страшно представить, что за несколько лет активная женщина превратилась в человека, который не может даже сам помыться.

Так Галина выглядела раньше. Фото: пресс-служба ЧОКБ

– Она у меня до колен висела. Когда дочки меня мыли, ее только в четыре руки поднимали. Держалась только на силе воле и терпела. Еле ходила, ноги было тяжело переставлять. Сидеть не могла, лежать тем более. Спала только сидя, – со слезами рассказывает Галина.

Последние два месяца стало совсем худо. Бабушка совсем не выходила из дома – спуститься с 3 этажа и подняться обратно без лифта было непосильной задачей. При ходьбе Галина задыхалась – опухоль давила на легкие. Помогали во всем бабушке 3 дочери, 7 внуков и 9-летняя правнучка.

– Я ей еще три года назад говорила, что надо ехать в Челябинск. Когда все совсем плохо стало, больше тянуть было некуда – собрались и приехали. Она у нас боевая, еще и не хотела сюда. Боялась не доехать, – признается старшая дочь Галины Жанна Кудряшова.

Помочь согласились только хирурги Челябинской областной клинической больницы. Фото: Дарья МАРКОВА

Во время операции выкачали 25 литров воды

В Челябинской областной клинической больнице у Галины взяли анализы и поняли, что откладывать операцию нельзя – киста могла лопнуть в любой момент. В конце мая бабушка легла в больницу, ее немного подлечили, а в начале июня уже прооперировали.

– Когда увидел пациентку, очень удивился, что человек может до такого себя довести. Такие опухоли встречаются в практике редко. Опухоль заполняла всю брюшную полость. Там просто не было места для других органов, она их сдавливала. Живот был намного больше, чем у женщины на 9 месяце беременности, – объясняет акушер-гинеколог гинекологического отделения Челябинской областной клинической больницы Илья Швецов.

Конечно, были риски: возраст, астма, гипертоническая болезнь, аллергия на 22 препарата. Но медики все учли и операция прошла успешно. За 2,5 часа Галина похудела на несколько десятков килограмм. Ведь внутри кисты было очень много воды.

– В брюшной полости был умеренный спаечный процесс, с которым пришлось побороться. После этого вскрыли полость кисты и литр за литром выкачивали жидкость из этой опухоли. В итоге – больше 25 литров, а еще вес самой опухоли – 2–3 кг, – отмечает акушер-гинеколог Илья Швецов.

Вчера Галину перевели из реанимации в обычную палату. Через несколько дней отпустят домой. А она уже очень счастлива – ведь впервые за долгое время смогла поспать на спине.

– Сейчас я как Дюймовочка, смешно даже сказать. Единственное, с дыханием проблемы из-за астмы. Легкие были сжаты, сейчас они потихоньку открываются. Пока кислородом через трубочки дышу, – рассказывает Галина. – До конца жизни буду помнить докторов. Они с того света меня вытащили.

В некоторые моменты у Галины на глаза наворачиваются слезы Фото: Дарья МАРКОВА

За время проведенное в больнице Галина похудела на 47 кг. О былом напоминают обвисшая кожа и большой шрам. Но главное, она будет жить и теперь сама сможет заботиться о своих внуках и правнучке.

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