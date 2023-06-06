Проблемы со здоровьем спасли жизнь: у мужчины с пороком сердца неожиданно нашли рак легкого

Операцию провели хирурги сразу двух больниц. Фото: пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

Виталий Герасимов никогда не жаловался на здоровье, работал на хлебозаводе, ходил на рыбалку и растил сына. Два года назад стало трудно дышать, в груди давило. Мужчина думал перетерпеть и отсидеться, но жена заставила обратиться к врачам. И не зря. Кроме проблем с сердцем, у мужчины нашли рак.

Диагноз «врожденный порок сердца» стал громом посреди ясного неба для Виталия Герасимова из Кургана. До 58 лет здоровье его не подводило, даже карточки в больнице не было. А два года назад стало трудно дышать, в груди все сдавливало.

– Дышать нечем было: пройдешь 10 метров и задыхаешься, – вспоминает Виталий Герасимов.

Виталий, может быть, и не пошел бы к врачам, перетерпел. Но, к счастью, его жена и сын забили тревогу и отправили в больницу. Курганские кардиологи обнаружили серьезную проблему – врожденный порок сердца. На лечение мужчину отправили в Челябинск.

Виталий благодарен врачам за спасенную жизнь. Фото: Людмила Ковалева, ФГБУ ФЦССХ МЗ РФ (Челябинск) / ВК

На дообследовании выявили еще одно страшное заболевание – в легком жила злокачественная опухоль размером около 1,5 см. Рак был рядом с увеличенным сердцем, к тому же операция могла дать огромную нагрузку на пациента. Выход был только один – одномоментная операция. Кардиохирурги и онкологи в одно хирургическое вмешательство удаляли новообразование и протезировали аортальный клапан.

– Две операции сразу – это тяжело. Но врачи хорошие, я им доверился, – объясняет пациент.

В операционной Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии 26 мая работали не только местные кардиохирурги, но и специалисты областного онкоцентра.

– Для начала было необходимо провести манипуляции именно на легком. При ревизии левого легкого было выявлено плотное новообразование около 1,5 см. Мы выполнили краевую резекцию нижней доли левого с опухолью. Удаленное новообразование направлено на гистологическое исследование, – отметил онколог торакального отделения Челябинского центра онкологии и ядерной медицины Рудольф Гатьятов.

Совместная часть операции длилась в течение 2-х часов. А потом к работе приступили кардиохирурги и трудились еще два часа.

– Ситуация была непростая, но она благополучно разрешилась. Проблемы с сердцем отчасти спасли пациенту жизнь: если бы не более глубокое обследование по поводу порока, визуализировать новообразование левого легкого было бы крайне трудно, – объясняет сердечно-сосудистый хирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Станислав Андриевских.

После операции прошло уже больше недели. Виталий чувствует себя отлично и мечтает поскорее вернуться домой. Там кроме семьи его ждут любимые рыбалка, охота и работа.

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