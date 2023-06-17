Мужчина находится в больнице. Фото: Егор ИВЛЕВ

41-летний челябинец, которого подозревают в убийстве 9-летней (по некоторым данным девочке было 10 лет) дочери, выжил после попытки суицида. Об обстоятельствах трагедии «Комсомольской правде-Челябинск» рассказали источники в правоохранительных органах.

- Мать девочки была на ночном дежурстве. Пришла с работы, а дочь зарезанная в кровати, муж – под окнами многоэтажки. Он уже не раз высказывал мысли о суициде, - рассказал источник КП-Челябинск.

Трагедия случилась сегодня, 17 июня, в одном из домов в Центральном районе Челябинска. Сейчас челябинец находится в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и разбирается в обстоятельствах трагедии, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, в январе в Челябинске было еще одно громкое дело - мать убила малолетнюю дочь и затем покончила с собой.

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