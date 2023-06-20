«Боялись повторить мамину судьбу»: как живут первые удачно разделенные в Советском Союзе сиамские близнецы

Недавно сестры летали в Москву на съемки. Фото: Татьяна Коркина / ВКонтакте

Вместо пупков у них шрамы, а в альбоме – фото со сросшимися животиками. Аня и Таня Коркины родились одним целым – они сиамские близняшки. Врачи провели уникальную операцию – и разделили малышек. Всем отделением молились, чтобы выжили.

И они выжили! Сейчас женщинам уже по 33 года. Они здоровы и счастливы, а Аня в прошлом году стала мамой. Об отце-пьянице, своем детстве и страхах близняшке рассказали в шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

В свое время о них тоже писали в газетах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отец бил беременную маму

Аня и Таня родились с одной печенью на двоих и сросшимися животиками. Но узнали об этом только в 12 лет! Конечно, напугались, особенно увидев детские фото, где две крохи соединены друг с другом.

– Мама сказала, что это из-за отца – он пил, издевался и бил ее беременную. Из-за этого так и получилось, наверное, что мы срослись у нее в животике, – вспоминает рассказы мамы Аня.

Сначала даже врачи боялись сообщать маме, что дочки в ее животе соединились. Сообщили только, когда Вера была на 6–7 месяце беременности. Конечно, испугалась, но твердо решила, что будет рожать своих девочек.

– Папе она боялась это говорить. Ему уже потом позвонили и сказали, что родились сиамские близнецы. Папа приехал и сказал: «Нафиг, мне эти уроды не нужны», бросил букет цветов ей в лицо и ушел, – рассказывает с дрожью Анна.

Казалось бы, мужчина должен одуматься и вернуться туда – где нужна его поддержка. Ведь тогда уже готовили маленькие гробики для девочек – раньше в СССР сиамских близнецов успешно не разделяли.

Девочки до разделения и после. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хирург совершил чудо и подарил девочкам жизнь

Но за дело взялся легендарный хирург Лев Новокрещенов. Он провел уникальную операцию – работал с каждым сосудиком. И случилось чудо – обе девочки выжили и оказались здоровыми. Сейчас об операции напоминают только детские фото и шрамы вместо пупков.

– Это была очень сложная операция. Даже приходили врачи, клали иконки под матрас, чтобы с нами все было хорошо. Лев Новокрещенов постоянно созванивался с мамой, спрашивал про нас. Если бы он был на земле, мы бы на колени встали, сказали: «Спасибо большое за подаренную нам жизнь», – со слезами на глазах рассказывает Таня.

Мама, девочки и врачи, в честь которых и назвали Аню и Таню. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Увидев выживших дочерей, их отец захотел вернуться. Так и получилось: то приходил, то уходил. Но девочки навсегда запомнили «концерты», которые он устраивал им напившись.

– Он постоянно пил. А когда руку на маму поднимал, я начинала его за штаны дергать, просила перестать, он меня тогда пнул со спальни до коридора, – вспоминает Таня.

– Руку поднимал на Таню, кидал ее, как собаку, по коридору, – добавляет Аня.

Девочки с родителями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ей и самой доставалось от отца. Их мама мечтала развестись, но боялась новых побоев. В итоге решилась и добилась своего – стала свободной от мужа-тирана. Правда, жить было тяжело – много работала, чтобы вырастить двоих дочерей. Таня вспоминает, что мама всегда покупала Ане вещи подороже, ведь та хотела быть гламурной. Но она ни на маму, ни на сестру не обижается – понимает, как было тяжело. Зато теперь радует маму: покупает вещи, телефон и цветы.

Отец девочек, художник и стиляга, давно спился и умер. Когда-то Таня мечтала ему отомстить за все мамины слезы, но потом вместе с сестрой его простила. Надеется, что и бог простит.

Красавицы ничем не отличались от других детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Счастливые мама и тетя

Аня и сама стала мамой в ноябре прошлого года. Сына Тимура она ждала долгих семь лет.

– Врачи поставили диагноз, что одна маточная трубка не проходима, но все равно могу забеременеть. Три года пытались. Потом попала в больницу – была замершая беременность. И потом еще долго не получалось. Я думала, что никогда не будет ребенка, – рассказывала сразу после родов Анна журналисту КП-Челябинск.

Конечно, Аня боялась, что и у нее могут быть сиамские близняшки. Но к счастью, этого не произошло. Правда, родные говорят, что и в этом случае воспитывали бы и любили деток ничуть не меньше.

Анна очень долго ждала появления малыша. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аня рожала в том же роддоме, где появились на свет они с Таней. А сестра в это время и сама чувствовала что-то похожее на схватки:

– Когда она рожала, у меня так сильно заболел живот. Низ живота сильно тянуло.

Таня и Аня на выписке из роддома. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таня в это время была дома с мамой и пила обезболивающие таблетки. А рядом с Аней был ее муж Вячеслав Абдулин. В ноябре прошлого года нам удалось пообщаться с ним:

− Я с ней был все время родов. Для меня она теперь не просто жена, а мать-героиня. Видел, как ей было тяжело, как она старалась.

Анна, ее муж Вячеслав и их сын. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Их сыну уже больше полугода. Анна часто постит фотографии малыша в соцсети. Этим же занимается и ее сестра.

– Таня – замечательная тетя. Мне кажется, сын видит в ней вторую маму, – с улыбкой рассказывает Аня.

– Я его очень сильно полюбила. Такой красавец! Просто конфетка, – смеется Таня.

Таня и сама хотела бы стать мамой, но пока не до этого, много работы. Зато Аня с мужем планируют переехать и сразу же идти за вторым!

Анна с мужем и сыном. Фото: Анна Коркина / ВКонтакте

Таня с любимым племянником. Фото: Татьяна Коркина / ВКонтакте

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