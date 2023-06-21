Из желудка все попадало в легкие: врачи вытащили с того света недоношенного малыша без пищевода

Малыш долгое время был подключен к аппарату ИВЛ. Фото: пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы.

Крохотный человечек, который весит всего 1 200 граммов, лежит в специальном боксе, весь обвешан трубками. У любого человека при взгляде на него сжимается сердечко. Но его мама счастлива, ведь он будет жить: врачи вовремя успели спасти малыша, буквально вытащили с того света.

Мальчик слишком торопился в этот мир и родился всего на 29 неделе. Низким был не только вес, но и показатели – всего 3–4 балла по шкале Апгар вместо заветных 10. Из-за тяжелой асфиксии малыш даже не мог сам дышать – его подключили к аппарату ИВЛ.

Малыш родился совсем крохотным. Фото: пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы.

На следующий день после рождения мальчика перевезли в отделение реанимации и интенсивной терапии № 1 Челябинской областной детской клинической больницы. Там и выяснилось, что у малыша из-за заболевания все содержимое желудка попадало в легкие.

Нужно было срочно оперировать. Но даже до операционной кроху не могли довести без ухудшения состояния. Поэтому хирурги работали прямо в палате реанимации.

Несколько часов хирурги сшивали пищевод и ушивали свищ. А потом еще две недели мальчика выхаживали реаниматологи.

Врачи, которые боролись за жизнь малыша. Фото: пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы.

– Ситуация была сильно осложнена сопутствующими множественными пороками развития и очень низкой массой тела. Только совместная работа хирургов, реаниматологов и врачей отделения патологии новорожденных помогла буквально вытащить с того света маленького человека, – отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей Олег Лапин.

Теперь уже мальчик сам кушает и набрал нормальный вес для младенца. Сейчас он живет дома с родителями. Конечно, впереди еще долгие периоды лечения и восстановления. Но главное, что маленький человечек будет жить.

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