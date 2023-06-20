Помогли родить и восстановили кости: врачи спасли беременную женщину после страшного ДТП

Скоро женщина сможет полноценно заняться малышом. Фото: центр Илизирова, Егор ИВЛЕВ.

На 37 неделе беременности будущие мамочки готовятся к родам и покупают вещички для малышей. Но жительнице Кургана не повезло: она на таком большом сроке попала в ДТП и серьезно пострадала.

С места аварии ее сразу увезли в Больницу скорой медицинской помощи. Там и узнали, что у женщины повреждены грудная клетка, кости таза и предплечья. Пациентке сразу оказали первичную помощь и помогли родить.

Малыша сразу передали неонатологам в Курганский областной перинатальный центр. А саму женщину передали врачам Клиники реконструктивной хирургии повреждений конечностей и таза центра Илизарова. Там молодой мамочке провели сложную реконструктивную операцию – восстановили целостность тазового кольца и предплечья. Медики надеются, что скоро пациентка восстановится и сможет всю себя уделять крохе.

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