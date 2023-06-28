Три дня пролежала на горячих трубах: упавшую в колодец собаку спасали экскаватором

Почувствовав свободу, дворняжка сбежала. Фото: Ксения Соловьева

«Животное там погибнет!» С этого крика о помощи и началось спасение напуганной собаки из открытого колодца в Магнитогорске. Рассказываем, как волонтеры, спасатели и компания, которая занимается теплоснабжением, спасали одну маленькую несчастную дворнягу.

Белая прыткая собака увлеклась погоней за кошкой или просто проявила излишнее любопытство и упала в открытый колодец. Бедняжка сидела рядом с жилыми домами и дорогой, но выбраться не могла, только жалобно плакала и лаяла.

Собака сидела в узком пространстве между горячими трубами и плитой. Фото: Ксения Соловьева

Жители ближайших домов забили тревогу – собачку нужно было выручать, чтобы не погибла. Обратились в городскую службу спасения.

– Они не смогли достать собаку, только напугали ее. Она залезла в лаз, где трубы проходят, и там, видимо, застряла, – рассказала КП-Челябинск представитель некоммерческой организации помощи животным «Второй шанс» Ксения Соловьева.

Тогда к делу подключились неравнодушные. Вечером и даже ночью искали нужные колодцы. А особо смелые даже лазили туда за дворняжкой.

– Спускались в этот колодец. Собачка небольшого размера, бегает и никому не дается, – отмечает Ольга Пост.

На следующий день на место приехали волонтеры «Второго шанса». Больше трех часов пытались спасти собачку, но все было безуспешно – она даже с места не сдвинулась.

– На следующий день обратились в теплофикацию, водоканал, написали губернатору в «Красный блокнот», местную администрацию подняли на уши. И тогда все заработало, – признается представитель некоммерческой организации помощи животным «Второй шанс» Ксения Соловьева.

Сотрудники «Теплофикации» приехали на место и при помощи экскаватора подняли плиту. Только тогда и удалось спасти собаку. Для нее уже подготовили место в ветклинике. Но почувствовав свободу, торопыга рванула вперед по дороге. Рабочие и волонтеры пытались ее поймать, но за напуганным животным не поспели.

– К сожалению, она вырвалась и убежала, но мы продолжим ее искать. Главное, она целая и живая, – отмечает Ксения Соловьева.

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