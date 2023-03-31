Слепая кошка 6 часов тонула в болоте, пока ее не спасла отважная прохожая

Кошку в шутку прозвали Кикиморой болотной.

Жалобный кошачий плач со стороны болотистой части озера услышали жители Озерска. Серая кошечка мяукала, словно умоляя ее спасти, шесть часов. Но продавцы ближайших ларьков понимали: сами не справятся. А спасатели животных не выручают, у них в приоритете жизни людей.

Пока кошка живет у своей спасительницы.

Сидящую далеко от берега кошку заметила Елена Перцатий. Женщина сразу решила, надо спасать бедняжку.

− Поначалу мне показалось, что к ней достаточно просто будет подойти и забрать. Но когда наступила на землю, оказалось что это болото и оно уже наполовину растаяло. Прошла половину пути и поняла, что дальше не пройти. Вернулась, нашла большую толстую палку и уже с ее помощью понимала, куда можно ставить ногу, где еще есть лед, − рассказала КП-Челябинск Елена Перцатий.

По такой жиже пришлось идти за кошкой. Фото: Предоставлено "КП"

Но самое тяжелое было еще впереди. Кошка почувствовала приближение человека, испугалась и попыталась бежать! Но напугалась воды и вжалась в замерзшее болото.

− Подошла к ней очень медленно и не дыша схватила ее. Ужасно было возвращаться обратно, кошку нужно было крепко держать двумя руками, поэтому палку пришлось бросить. Шла, как охотник, след в след. Кошка даже не шевелилась, − вспоминает Елена.

Женщина сразу повезла кошечку к ветеринару – мало ли что могло случиться. Оказалось, что красавица – молодая и совершенно слепая. Поэтому и глаза у нее словно стеклянные.

Кошка ищет любящую семью.

− Сейчас она у меня дома, прекрасно себя чувствует. Оказалась нереально ласковой, в квартире ориентируется безупречно, лоток и миски с едой сама нашла, за мной ходит как привязанная. Не кошка, а мечта, − рассказывает Елена.

У себя кошечку женщина оставить не может. Ведь у нее дома живут семь кошек. Поэтому хочет найти добрую и заботливую семью.

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