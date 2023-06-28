Чей метеорит? Жителей Челябинска возмутило название конфет из Екатеринбурга

Челябинский метеорит стал Свердловским. Фото: читатель КП, Алексей БУЛАТОВ

Жителей Челябинска удивили конфеты под названием «Свердловский метеорит». По составу они похожи на сладости «Челябинский метеорит». Но производитель успокоил: к историческому событию название не имеет отношения.

— Увидела такие конфеты в аэропорту «Кольцово». Еще и цены — самолет — 650 рублей за коробочку 200 грамм. Пошутили с мужем, что у конфет должна быть пометка «не для продажи на территории Челябинской области», иначе наши не поймут, — рассказала читательница КП Ирина. — Потом нашла такие же конфеты в популярном супермаркете у дома, уже по 300 рублей.

Как указано на упаковке, «Свердловский метеорит» выпускается в Екатеринбурге. Изображение коробки даже стоит на аватарке в соцсетях предприятия. И, судя по тем же страницам, «Свердловский метеорит» производят уже много лет. Даже были тематические коробки к Чемпионату Мира по футболу-2018, где вместо метеорита нарисован мячик.

Вот что нам рассказали на предприятии:

— Для нас это просто коммерческое название. Когда на фабрике задумывались эти конфеты, никто особо не связывал их с исторической датой. Да и вообще, без разницы какое название, наша фабрика ориентируется на вкус изделий. И мы все должны гордиться, что метеорит упал именно на территории Урала, — поделился сотрудник фабрики Михаил Овчинников.

К слову, в ассортименте челябинской кондитерской фабрики много лет есть конфеты «Челябинский метеорит». Все логично — старейшее производство не могло проигнорировать родное историческое событие.

Мы изучили составы: оба «Метеорита» — шоколадные конфеты с мягким грильяжем внутри.

История с падением челябинского метеорита прогремела на весь мир. Для Челябинска это событие стало визитной карточкой: изображение болида появилось на банкнотах, проводятся экскурсии на место его падения — к озеру Чебаркуль, в Историческом музее действует экспозиция, посвященная космическому гостю. В этом году было 10 лет как упал «космический гость», памятную дату тоже не прошли мимо: в феврале с размахом прошел «МетеоритФест». А челябинская «Комсомолка» сделала игру — не дай метеориту упасть.

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