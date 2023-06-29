Возвращение Nike, Puma и Reebok: в Челябинске откроют магазины спортивной одежды с брендами ушедших компаний

Фирменные магазины западных брендов ранее находились в крупных ТРК Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Холдинг Inventive Retail Group откроет в Челябинске магазины мультибрендового ритейл-проекта Amazing Red. Здесь будут продаваться одежда и обувь ушедших из России брендов, таких как Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics, Street Beat и Hoka.

— Магазины Amazing Red можно будет найти в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове, Краснодаре, Сочи, Симферополе, Волгограде, Самаре, Тольятти, Казани, Перми, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Омске, Новосибирске и Красноярске, — говорится в заявлении на официальном сайте холдинга.

Также в магазинах будут представлены повседневная одежда и обувь для любителей активного образа жизни и поклонников уличной моды. Всего по всей стране планируется открыть 100 торговых точек.

СПРАВКА

Inventive Retail Group – оператор розничных сетей, интернет-магазинов, дистрибутор и поставщик бизнес-решений в премиальном сегменте. Группа развивает омниканальную стратегию бизнеса. Розничные магазины холдинга – это точки продаж в четырех сегментах рынка: электроника, спорт, детские товары и фэшн.

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