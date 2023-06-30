Не могла даже сидеть: школьнице с ДЦП «выпрямили» ноги за одну операцию и подарили возможность ходить

Раньше Настя не могла самостоятельно ходить. Фото: соцсети

14-летняя Настя не могла передвигаться без специальных ходунков, одеваться, мыться и даже просто сидеть! Но три года назад врачи сделали нереальное – за одну операцию ноги девушки «выпрямили». Теперь Настя почти не отличается от своих сверстников и хочет помогать другим людям с ДЦП.

У яркой и общительной Насти – детский церебральный паралич. Еще в детстве из-за заболевания пришлось открыто удлинить ахиллово сухожилие, провести операцию по методу Ульзибата.

Врачи признаются, что детей с ДЦП часто оперируют таким методом. Но операции не проходят бесследно: во время роста ребенка мышцы теряют силу и скорость сокращения мышц. Из-за этого стопа деформируется и формируется ходьба будто на полусогнутых.

Настя не стала исключением. В подростковом возрасте у нее начали прогрессировать ортопедические осложнения.

– Я не могла сидеть без поддержки под спину, передвигалась в ходунках и исключительно на маленькие расстояния. За руку я тоже не ходила. В бытовом обслуживании полностью помогала мама, – признается девушка.

В начале 2020 года Настя попала на лечение в Клинику нейроортопедии и системных заболеваний центра Илизарова. Операция прошла почти сразу – в январе этого же года.

– Был проведен компьютерный 3Д-видеоанализ походки, который выявил и подтвердил особенности патологической ходьбы пациентки. За одну операционную сессию мы провели одномоментное многоуровневое вмешательство на костях и мягких тканях обеих нижних конечностей: деторсионная остеотомия бедра, стабилизирующая операция на стопах, сухожильно-мышечная пластика области коленного и голеностопного сустава, – рассказал лечащий врач девочки Орхан Гатамов.

А потом началась длительная самостоятельная реабилитация. Спустя полгода Настя уже ходила с двумя тростями. Потом научилась сама залезать в ванну, обуваться и одеваться. Недавно исполнилось три года с момента операции – теперь девушка ходит всего с одной тростью.

Сейчас Насте 17 и она мечтает стать журналистом. А пока готовит проект с курганским телевидением, где расскажет свою историю.

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