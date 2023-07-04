«Блудный сын вернулся»: как живет челябинец Пельмень, он же Билет Призыва Нет, после возвращения родного имени

Перфоманс закончился, началась взрослая жизнь. Фото: Роман Грошев / vk.com

Разные личности сменил за свои годы этот 23-летний челябинец! Однажды, чтобы получить 200 кг полуфабрикатов, он пришел в ЗАГС и в графе «новое имя» указал: Пельмень Кондольский. У виска тогда крутили все, кому не лень, и парень быстро стал «звездой» соцсетей. Чуть позже он отважился на новую авантюру и нарек себя «Билет Призыва Нет». Тут уже реакция комментаторов стала совсем ядовитой. Но могли ли они предположить, что в 2023 год он войдет как Роман Грошев? Корреспондент КП-Челябинск пообщался с парнем и узнал, каково это – вернуться к родному имени, спустя годы.

Об очередной смене имени Роман сообщил на своей странице ВКонтакте еще в начале января. Говорит, вот и подошел конец рок-н-ролльному периоду, за которой он познакомился со множеством людей, засветился в «более чем 400 СМИ», побывал на телеке, ютуб-шоу, стримах и так далее. Вместо медиа-активности, парень собрался усерднее развиваться в профессии дизайнера. А еще раньше, в 2022 году, в разговоре с КП-Челябинск он заявлял, что вернет старое имя, когда решит обзавестись семьей.

Таким был Пельмень. Фото: Роман Грошев / vk.com

– Пока не решил создавать семью, просто я получил военный билет и завершил все договоренности с «Призыва Нет». Просто так ходить с этим именем уже не хотелось, – признается теперь Роман.

Свою тенденцию менять имена Роман не смог монетизировать. Не очень парню этого и хотелось. Поел пельменей, законно «откосил» от армии, а большего и не надо. Говорит, всерьез какой-то раскруткой он не занимался.

– Все время, что я был с другими именами, я занимался дизайном и тратил время только на это. Сейчас понимаю, что не зря, потому что со мной остались навыки и компетентность, а медийность пропала, – объясняет парень.

А это Билет. Фото: Роман Грошев / vk.com

Главная выгода, которую приобрел парень - уникальный опыт, интересные знакомства и множество забавных историй. Частота их происшествия сейчас, конечно, снизилась.

– Работа продвигается хорошо. Есть, чем похвастаться. Создаю 3D графику и разрабатываю веб-страницы для коммерческих организаций, – рассказывает о своей жизни Роман.

Особенно обрадовались возвращению имени родители. Но это и понятно. Все-таки рожаешь мальчика, растишь мужчину, а потом БАЦ, и он становится Пельменем. А то и вовсе Билетом… Но это все мелочи, ведь по-настоящему Рома и не менялся. Как был жизнерадостным парнем, так и остался.

– Родители говорили: «Блудный сын вернулся». Они очень рады, что все хорошо закончилось, и не было каких-то неприятных последствий, – делится Грошев.

Вновь менять имя Роман не планирует. Хочет жить с родным. Внимание СМИ теперь он желает привлекать лишь как дизайнер-профессионал. Но под конец беседы все же хитро улыбается.

– Если поступит интересное предложение, то я готов его рассмотреть, – как-будто намекает Роман Грошев.

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