«Ощущение будто мы один человек»: трогательная история любви онкологов из Челябинска

Мария и Константин Ивахно. Фото: Егор ИВЛЕВ

Мария и Константин Ивахно идут по коридору онкоцентра – здесь они и познакомились в 2006. Мария только начинала свой путь в медицине, а Константин тогда влюбился в нее как мальчишка и уже не смог отпустить. За 17 лет у них появились дочь, собака и дача. А чувства только приумножились. В День семьи, любви и верности рассказываем трогательную историю двух врачей.

Сделал предложение через полгода

Мария пришла в онкоцентр в 2006 году – училась в ординатуре, практиковалась в разных отделениях.

– Так нас нелегкая и связала, – смеется Константин.

Он тогда уже два года как работал врачом в отделении онкоурологии. Молодого медика поразило, что девушка всем улыбалась, здоровалась. Очень светлой и доброй показалась.

– Потом подвез после долгих тяжелых операций, в ту же сторону поехал – еще раз подвез. Потом с днем рождения поздравил в декабре и как-то закрутилось, влюбились. Через полгода сделал предложение, а через два только женились. Проверяла меня со всех сторон, – шутит Константин.

– Полгода – это быстро для предложения. Что сыграло решающую роль, как вы поняли, что это ваш человек?

– Эти полгода мы были достаточно близки в общении, постоянно вместе. У нас есть особенность: если кто-то из нас о чем-то подумает, другой уже говорит. Ощущение будто мы один человек: одинаковые взгляды, комментарии на события. До свадьбы мы никогда не жили вместе, проверки бытом не было. Подбирали дату, подбирали, и как получилось. Хотели, чтобы, не отвлекаясь закончила ординатуру, решила, где будет работать. Да и к тому времени уже достаточно взрослые люди были. Зачем сильно задумываться, если влюбились и любим, все устраивает?

Раньше пара брала дежурства вместе. Фото: Егор ИВЛЕВ

Семейный подряд

Да и пример был перед глазами – старший брат Константина, его супруга и их дочь тоже медики – гинекологи. К слову, брат и посоветовал поступать в медицинский. А вот Мария с детства мечтала стать врачом. Но о том, что и муж будет медиком даже не мечтала.

– Я думал, что нельзя так, хватит дома одного врача. Но в процессе работы понимаешь, если это будет человек из другой сферы, он тебя просто не поймет. Ночью кто-то звонит, ты срываешься, куда-то летишь, полночи оперируешь, потом возвращаешься. Не всех это устроит, – отмечает Константин.

Супруги стали брать вместе дежурства, за это в родном онкоцентре их даже прозвали семейным подрядом. На сутки семья переезжала из дома в отделения Центра онкологии и ядерной медицины. Только один раз дежурство поставили не вместе. Оно запомнилось им надолго.

– Это было единственное дежурство, где не смогли вместе смену поставить. Костя сказал: «Я дома не останусь, там делать нечего, приеду в онкоцентр с тобой ночевать. Что тебе привезти?» Я и сказала, что рассола помидорного охота, почти литр выпила. А утром сделала тест – беременна, – вспоминает Мария.

Мария, Константин и их дочь Катя. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дочь мечтает стать врачом

Дочке Марии и Константина, Екатерине, уже девять лет. Девочка занимается чирлидингом, но все же мечтает стать врачом. Даже направление уже выбрала: как и мама, хочет работать в гинекологии. Иногда даже заглядывает в онкоцентр.

– Очень любит сесть за рабочий стол, деловито разложить листочки. У нее свой стол, есть компьютер, письменные принадлежности, основательно все, – улыбается Мария.

Несколько лет назад девочке даже покупали медицинский костюм! Родители вспоминают, как она ходила и лечила дома все без разбору. Но ведь и папа с мамой, бывает, работу домой «приносят»:

– Любые врачи, как бы они не отрицали это, но дома обсуждают все, что произошло на работе. Сложные, интересные или необычные случаи, что в коллективах происходит, интересны же все эти закулисные моменты.

Константин сделал предложение руки и сердца через полгода после знакомства. Фото: Егор ИВЛЕВ

– 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Отмечаете его? Это же дополнительный повод напомнить о свои чувствах.

– Мы иногда день бракосочетания то пропускаем, – подкалывает супруга Мария.

– Ой один раз всего было, ну пропустили.

– Пропустил.

– Пропустили.

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