В Челябинске бывшего замминистра экологии Виталия Безрукова отправили в колонию на три года

В суд Виталий Безруков пришел в костюме и без сумки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 10 июля, Калининский районный суд признал бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова виновным в превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Он взят под стражу в зале суда. Ему назначено три года колонии общего режима. Отметим, что это в два раза меньше, чем просил прокурор.

Следствие установило, что в августе 2020 года Виталий Безруков посетил одно из предприятий города во время режима НМУ и выдал визит за внеплановую проверку, полномочий для проведения которой у него не было.

— Исследовав доказательства, выслушав показания свидетелей, суд пришел к выводу о наличии в действиях Безрукова инкриминированного преступления, — сообщил Леонид Инчин, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области.

Леонид Инчин, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ранее Виталий Безруков назвал дело против него сфабрикованным. Про ту самую проверку говорит, что это был пресс-тур с журналистами. Целью было показать, как предприятие снижает выбросы в период НМУ. Более развернутую позицию Безрукова по этому делу читайте в нашем материале.

Ранее Следственный комитет подозревал его в другом преступлении. Якобы он предупредил завод о грядущих проверках, чтобы тот сбавил обороты и временно ограничил количество выбросов.

Ранее Виталий Безруков назвал дело против него сфабрикованным Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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