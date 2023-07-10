Не мог сам мыться и плакал по ночам: как живет школьник, который сломал позвоночник на психологическом тренинге

Данил долго восстанавливал мышцы после корсета. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Несколько лет назад Данил Устинов сломал позвоночник. Сначала просто лежал, потом начал стоять, даже уроки мог на коленях делать. А, например, мыться или встречаться с друзьями не мог. Парень плакал, но терпел. КП-Челябинск узнала, как сейчас живет парень и рада ли мама тому, что организатора опасных тренингов отправили в колонию.

Упал с высоты 1,5 метров

Летом 2020 года тогда еще 12-летний Данил отправился на тренинг личностного роста. Во время веревочного курса, который проходил на высоте полутора метров без страховки, мальчик упал и серьезно ударился спиной.

Несколько недель Данил лежал в Детской областной больнице. Врачи поставили диагноз: компрессионный перелом 11 и 12 позвонков грудного отдела.

Неделю мальчик лежал на специальной гамаке и вытягивал позвоночник, потом пять месяцев – в полимерном жестком корсете, и еще полгода – в эластичном корсете.

Данил делал уроки, стоя на коленях, ведь сидеть не мог. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– В этом жестком полимерном корсете было непросто даже помыться и сходить в туалет. Он ложился в ванну, я снимала корсет, мыла и вытирала сына. Реабилитация заняла около двух лет. Но первый год был особенно тяжелым. Данил был в жестком полимерном корсете, в котором даже дышать было тяжело, плакал ночами. Это не только физически, но и психически доставляло много сложностей. И нам, родителям, конечно, смотреть на то, как мучается ребенок, было очень страшно, ведь понимали, что помочь ничем не сможем, – рассказала КП-Челябинск Марина Устинова.

Каждый день родители убеждали сына и себя, что ничего страшного не произошло. Мол, нужно немного постараться и он станет почти таким же, каким был раньше. Первый год Данил был на домашнем обучении: падала успеваемость и настроение – все же очень не хватало друзей. Парень часто грустил. Поэтому родители старались жить как и прежде.

– Мы продолжали куда-то периодически выбираться. Если ехали отдыхать загород, конечно, брали его с собой. Перевозили его в автомобиле лежа. Он продолжал оставаться полноценным членом семьи, – вспоминает Марина.

Данил до травмы, во время реабилитации и сейчас. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Маме пришлось много трудиться. Одной моральной поддержки было недостаточно, пришлось даже стать тренером:

– Занималась с ним первое время сама. Рядышком ложилась и показывала, как упражнения надо делать. Конечно, разговаривали про то, что ничего нет страшного в его травме, что он будет абсолютно нормальным, восстановится. Да, нужно будет заботиться постоянно о здоровье, но дальше все будет хорошо. Сохраняли позитивный настрой, чтобы он понимал, что это не конец.

Конечно, потом были персональные занятия с тренером по ЛФК. Он объяснял парню, какая ему нагрузка разрешена, а с чем лучше не рисковать. Да и после снятия корсетов пришлось потрудиться – мышцы атрофировались. Мама отмечает, что прошло около года, чтобы они пришли в нормальное состояние.

Теперь Данил снова может сидеть Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Занимается в спортивной секции и жалуется на боли

Недавно Данил вернулся к обычной жизни. Он снова ходит в школу и гуляет с друзьями. И даже почти вернулся в спорт. Правда, до травмы парень серьезно занимался греко-римской борьбой и получал медали. Теперь такие нагрузки ему недоступны, приходится ограничивать упражнениями полегче.

– Данил занимается физическими упражнениями, потому как они ему теперь необходимы на постоянной основе. Он не тренируется так, как спортсмены готовятся к соревнованиям. И с тренером такая договоренность, что он аккуратно занимается без излишних нагрузок на спину, – объясняет мама пострадавшего мальчика.

Сейчас Данилу необходима регулярная физическая нагрузка, чтобы поддерживать мышцы спины в тонусе. Ведь они должны поддерживать позвонки, которые приплюснуты. Компрессия позвонков осталась такой же, какой была сразу после перелома.

– Это состояние уже никогда не поменяется. Непонятно, в какой момент эта травма может сказаться, ни один врач не дает гарантий, что в дальнейшем это не будет беспокоить и что это никак на физическом состоянии не скажется. Я уже не говорю про вопрос зрелости и старости, – объясняет Марина.

Боли никуда не ушли. К сожалению, время от времени они все еще беспокоят мальчика. Приходится использовать мазь, чтобы убрать неприятные ощущения.

Данил с родителями Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Полтора года колонии и 300 тысяч штрафа

Родители Данила хотели наказать виновных, чтобы эта тренер больше не работала с детьми. Ведь могут пострадать и другие! Восемь месяцев они добивались возбуждения уголовного дела. И вот в начале 2022 года дело передали в суд.

Почти полтора года, с февраля 2022, судебное заседание откладывали по разным причинам. Сегодня, 10 июля, вынесли приговор директору фирмы «Опыт и молодость» Светлане Каменецких, которая и занималась организацией тренинга «Проект Перезагрузка».

Светлана закрыла лицо накидкой. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Женщину приговорили к полутора годам в колонии общего режима. Также Светлана должна выплатить семье Устиновых компенсацию: 62,2 тысячи рублей – ущерб и 300 тысяч – моральный вред.

Зал суда Светлана Каменецких покидала, закрыв лицо специальной накидкой. Может быть, стало стыдно?

– Обжаловать приговор мы не планируем. Задача была не получить денег или посадить женщину, а чтобы организаторы таких мероприятий более внимательно относились к жизни и здоровью детей. Слава богу, что это был перелом. А если бы он шею свернул? Мне страшно, что я сама этим людям его доверила, – с дрожью в голосе рассказывает Марина Устинова КП-Челябинск.

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