Мужчина пытался изнасиловать девочку. Фото: СОЦСЕТИ

Предполагаемым убийцей 11-летней школьницы из Сима, которую искал весь город, оказался отец ее подруги – 36-летний Дмитрий. Оказалось, что мужчина и сам участвовал в поисках девочки. В первый вечер как ни в чем не бывало вместе с семьей, волонтерами и полицией искал бедняжку.

– Он конченный ублюдок с самого детства. Его постоянно избивали и презирали, а мама бегала и с мужиками за него дралась. Вот и вырос изгой, решил на девочке все выплеснуть, – рассказала КП-Челябинск жительница Сима Юлия, соседка предполагаемого убийцы.

Дмитрий со своей дочерью, которая и дружила с убитой. Фото: СОЦСЕТИ

В соцсетях о мужчине отзываются негативно. Говорят, что это не первый случай в его жизни. В городе ходят разные слухи.

– Ранее состоял на учете психиатра за мужеложство и проходил по 131 УК РФ (изнасилование), – отмечает Юлия.

– У этого мужика раньше была справка. Он тогда пытался изнасиловать какого-то парня. У него были приводы, но папаша там не последний человек и все сходило ему с рук, – добавляет еще одна местная жительница Тоня.

В соцсетях у мужчины фотографии с дочкой и с работы. Если бы не угрюмое выражение лица, казался бы вполне обычным. Мужчина подписан на девушек, у которых фотографии либо в откровенной одежде, либо и вовсе без нее.

Напомним, 11-летняя девочка пропала вечером 9 июля. Всю ночь и следующий день ее искали родные, волонтеры и полиция. До последнего надеялись, что найдут живой. Но утром 11 июля стало известно, что тело девочки с ножевыми ранениями нашли в лесу. Как сообщил источник КП-Челябинск, ее пытались изнасиловать, а потом зарезали и спрятали в лесу.

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