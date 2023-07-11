Из-за аномальной жары на стройке небоскреба в центре Челябинска умер крановщик

Мужчина работал на высоте при температуре около +38 градусов Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

В Челябинске в аномальную жару погиб рабочий-строитель. Инцидент произошел на стройплощадке на улице Труда — там, на участке за Дворцом пионеров и школьников возводится высотный жилой комплекс с элитными апартаментами. Сегодня днем туда прибыли две пожарных машины, два автомобиля службы спасения и скорая помощь для эвакуации оператора башенного крана.

На стометровую высоту поднялись несколько сотрудников МЧС. Однако спасти мужчину не удалось — тело без признаков жизни пришлось спускать на носилках с помощью подъемного механизма крана. Другие рабочие в это время покинули здание. Смерть констатировали подоспевшие медики, на место также прибыли сотрудники полиции. Тело положили на валявшиеся неподалеку доски и накрыли пленкой.

В пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области сообщили, что к ним материалы полиции еще не поступали: по предварительным данным, озвученным в ведомстве, смерть не носит криминального характера.

— Мы выражаем глубочайшие соболезнования близким нашего сотрудника, — прокомментировали в компании «ГОЛОС.Девелопмент». — В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Говорить о причинах пока преждевременно. Мы ждем заключения судебно-медицинской экспертизы и проводим внутреннюю проверку.

Отметим, что сегодня в Челябинске зафиксирована аномальная жара — столбики термометров показывали в дневные часы около +38 градусов. Соблюдение диапазонов температур на рабочих местах обязательно для работодателя с учетом категорий работ по уровню энергозатрат работника, прокомментировали в Федерации профсоюзов Челябинской области.

— По нашему мнению, работу крановщика можно отнести к категории, в которой диапазон оптимальной температуры воздуха не должен превышать +28 градусов. Нарушение этой нормы влечет административную ответственность. Соответственно, работодатель при нарушении допустимого температурного диапазона на рабочем месте должен принять меры – например, установить кондиционер, увеличить время отдыха работников, нормализовать температурный режим, — заявили в Федерации профсоюзов Челябинской области.

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