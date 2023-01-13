Почти 50 млн за квартиру: в Челябинске начали продавать апартаменты рядом с Дворцом пионеров

Сейчас построено несколько этажей, но работу идут полным ходом Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске начали продавать апартаменты в высотке возле Дворца пионеров. 31-этажный ЖК «Голос в Сердце города» обещают сдать в 2025 году. В настоящий момент построено несколько этажей. Как рассказали риелторы, первые сделки уже состоялись.

По данным сайта застройщика, самые дешевые однушки площадью около 45 «квадратов» стоят от 8,6 млн рублей. Больше всего просят за 4-комнатные апартаменты на 26 этаже площадью 229,8 кв. м. — от 44,8 млн рублей.

— Свободных объектов еще много. Цена не дешевая, но она оправданная, — отмечает брокер агентства недвижимости «DAN-недвижимость», куратор ЖК «Голос в Сердце города» Евгений Веренько. — Проект для Челябинска в своем роде эксклюзивный — крутые холлы, видовые квартиры, красивая входная группа, многоуровневая парковка, заниженная подоконная зона. Как будто в Дубай приезжаешь.

Рядом — Дворец пионеров, станция скорой помощи и редакция «Комсомолки». Скрин с сайта golos.click

Местоположение, бесспорно в сердце города. Рядом — парк Алое поле, набережная, «Мегаполис» и даже станция скорой помощи. Но есть и минусы — загруженный Свердловский проспект и стучащие трамваи на Труда.

Стоит отметить, что апартаменты имеют статус нежилого помещения. Основные отличия от квартир: там нельзя прописаться и стоимость коммуналки будет отличаться в большую сторону, так как эти тарифы не регулируются.

— Котельная там будет своя. Что будет дороже, так это электричество и вода. Общедомовые не намного дороже, чем в той же «Башне свободы», — отмечает Евгений Веренько.

Эксперт также добавил, что в Москве и Санкт-Петербурге активно переводят апартаменты в статус жилых. Это делают как застройщики, так и собственники. Но насколько это возможно с ЖК «Голос в Сердце города», говорить пока сложно. Например, в прошлом году высотка на Свободы, 4, которая изначально планировалась как гостиница к саммитам ШОС и БРИКС, получила статус жилого дома.

Возле стройки появился баннер, сообщающий о старте продаж Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Отметим, что в Челябинске начал активно застраиваться центр города. Среди громких проектов — 32-этаэжный ЖК «Алое Поле», в котором будет даже бассейн.

— Эти ЖК хоть и расположены рядом, но это два разных продукта по своему наполнению, — отмечает Евгений Веренько.

СПРАВКА КП

Напомним, рыть котлован под ЖК «Голос в Сердце города» начали еще осенью 2017 года. Весной 2018 года проект прошел публичные слушания, но потом работа встала. В 2021 году риелторы представили жилой комплекс на презентации новостроек. В прошлом году будущий дом, наконец, начал прирастать этажами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.