В Челябинской области могут замедлить движение поездов из-за жары

От жары деформируются даже рельсы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Установившаяся на Южном Урале аномальная жара грозит техногенными авариями в различных сферах хозяйства. Не исключение и железная дорога: там из-за возможного расширения полотна в жаркую погоду в Челябинской области усилили мониторинг путей. Более строгий контроль может привести к изменениям скоростного режима поездов, предупреждают железнодорожники.

— Чтобы не допустить деформации железнодорожного полотна, проводится постоянная регулировка стыков и длины самих рельсов. В период экстремальных температур частота осмотров инфраструктуры увеличивается. При необходимости для обеспечения безопасности вводятся ограничения скорости движения поездов, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

В ЮУЖД отмечают, что в течение года перепад температур рельсов составляет более 100 градусов и изменение их длины происходит неизбежно, по законам физики.

Прогноз возможных происшествий на железной дороге ранее дали ученые федерального ВНИИ ГО ЧС. Вызванные сильной жарой инциденты, по их словам, также могут быть связаны с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха и энергетических объектов.

Впрочем, погода уже начала портиться. В Челябинске из-за штормового ветра спасатели просят покинуть пляж озера Смолино.

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