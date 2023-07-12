Могут плавиться даже рельсы: институт ГО ЧС предупредил об аномальной жаре в Челябинской и Курганской областях

Гидрометцентр обещает +33..+35 в Челябинске Фото: Егор ИВЛЕВ

Продолжительная жаркая и сухая погода может привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера. Среди регионов, которые попали в зону риска, — юг Уральского федерального округа. Об этом сообщили в федеральном ВНИИ ГО ЧС.

Инциденты и происшествия могут быть связаны с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха и энергетических объектов. Трансформаторным подстанциям грозит выход из строя в результате перегрева, а железнодорожному полотну — деформация.

Журналист КП-Челябинск направил запрос в ЮУЖД. В пресс-службе обещали предоставить комментарий позднее.

Помимо Челябинской и Курганской областей эксперты ВНИИ ГО ЧС фиксируют аномальную жару -3-8 градусов выше среднего — в Башкортостане, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

В Челябинске из-за аномальной жары в начале этой недели уже происходили точечные инциденты с отключением электроэнергии. Известно о двух смертельных случаях: на Северо-Западе на улице от остановки сердца скончался прохожий, а на стройке элитного небоскреба в центре города в кабине башенного крана умер рабочий-строитель.

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