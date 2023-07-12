«Проблемы граждан не решаются, а вы докладываете, как все хорошо»: Бастрыкин отчитал главу СК по Челябинской области

Александр Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу челябинских следователей. Фото: СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин снова раскритиковал работу следственного управления СК по Челябинской области. Свои замечания он высказал в ходе повторного приема южноуральцев, чьи права были нарушены при переселении из ветхоаварийного жилья.

В режиме видеоконференцсвязи глава ведомства узнал, что заявители до сих пор проживают в аварийных домах и вопрос с их расселением не решен. Бастрыкин также заслушал доклад главы СУ СКР по Челябинской области Петра Решетникова, после чего отметил неудовлетворительную работу следователей.

— Проблемы граждан не решаются, а вы докладываете, как все хорошо и что все меры приняты. А людям я что должен сказать? Еще больше 40 человек из Челябинской области ждут моего приема. Им нужно комфортабельное жилье. Я вам задаю конкретные вопросы, а вы не можете ответить на них, не владеете ситуацией, — обратился глава СК России к Петру Решетникову.

Фото: СК России

Кроме того, Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу челябинских следователей при расследовании уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медпомощи, защиты прав несовершеннолетних и обманутых дольщиков.

Решение всех озвученных на приеме вопросов было поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Главе регионального ведомства поручили создать отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав.

Александр Бастрыкин уже не в первый раз критикует работу следственного управления СКР по Челябинской области. В мае он сделал замечания по поводу того, как региональное ведомство взаимодействует с гражданами через электронные каналы связи. Бастрыкин отметил, что отсутствует должная оперативность при рассмотрении обращений от заявителей.

В июне глава СК России снова выразил недовольство работой челябинских следователей. Он указал на волокиту и отсутствие результата при расследовании уголовных дел, связанных с переселением из ветхоаварийного жилья.

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