В экстремальном парке прокомментировали гибель туриста на Айских притесах Челябинской области

Аттракион Зиплайн популярен во всем мире. Фото: Тимур Агиров

В экстремальном парке Челябинской области, где погиб турист из Пермского края, прокомментировали трагедию. Мужчина поехал на зиплайне не дождавшись, пока женщина закончит скатываться, и ударился об ограждение.

— Сразу после случившегося администрация парка и правоохранительные органы занялись выяснением обстоятельств, — ответили на просьбу о комментарии журналиста КП-Челябинск в социальных сетях парка. — В ближайшее время дадим комментарии, спасибо за понимание!

Источник в правоохранительных органах «Комсомольской правды — Челябинск» рассказал, что 15 июля на тросе оказались 2 человека. Женщина не закончила поездку, и скатываться начал мужчина.

— Он ударился об ограждение, — сообщил источник. — По нашим данным, в конце троса была лестница, которую должны были убрать после того, как поездку завершила женщина. О нее и ударился турист.

На место происшествия выехали скорая и следователи. Фото: пресс-служба следственного комитета Челябинской области.

По другим данным, смертельным препятствием для мужчины стало ограждение в конце пути. Также известно, что турист приехал за острыми ощущениями из Пермского края.

Аттракцион на Айских притесах открылся год назад и стал очень популярным. Организаторы поездок на реку Ай рассказывают, что экстремальный парк был на хорошем счету, до них доходили в основном восторженные отзывы, снимали сюжеты федеральные каналы и издания.

Сразу после происшествия уголовное дело возбудил следственный комитет.

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