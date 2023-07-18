«Превратили мечту в реальность»: подростка с ДЦП на инвалидной коляске подняли на Двуглавую сопку

Саша был рад подняться в горы. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Саше 16 лет и у него ДЦП. Всю жизнь парень провел в инвалидной коляске. Но это не мешает ему путешествовать, заниматься тхэквондо, кататься на специальных лыжах и даже покорять горы. Недавно Саша вместе с мамой, тренером и волонтером поднялись на Двуглавую сопку в Челябинской области, высота которой аж 1 034 метра!

– Кто бы мог подумать, что мой сын однажды сможет оказаться на горе высотой более тысячи метров! – восторженно рассказывает Анна Петрова.

А ведь все началось давненько на том же самом Таганае. Аня и Саша Петровы поехали туда вместе с адаптивным тхэквондо. Восхитились красотами и подумали: а почему бы не замахнуться на что-нибудь покруче!

– Когда мы возвращались домой после трехдневного похода на Таганай, Паша между делом предложил: «А давай Саньку поднимем на тысячник!» И я необдуманно ответила: «А давай!» – вспоминает Анна.

Павел - тренер Саши Фото: из соцсетей

Мама Саши купила специальную систему. Тренер и гид, Павел Павлецов, помог ее доработать. Теперь можно было нести парня, как рюкзак. Дело оставалось за малым – найти волонтера с сильными ногами и физической подготовкой.

И вот в 4 часа утра компания путешественников выехала из Екатеринбурга на Таганай. Мама Саши признается, чем было ближе к горам, тем напряженнее становилось. Тогда еще даже до конца не понимала, как все будет происходить. В 8:00 вышли на тропу. Говорят, путь до Оленьего моста прошли на одном дыхании – за 45 минут.

– У Паши темп ходьбы абсолютно не меняется. Не важно, идет он налегке, с рюкзаком, с ребенком на плечах или катит коляску, – отмечает Анна.

А потом коляску пришлось оставить. Паша и Егор по очереди поднимали Сашу до самого верха!

Часть пути проделали на инвалидной коляске Фото: из соцсетей

– Впереди был подъем. Для начала предстояло преодолеть 200 ступенек, качали большую ягодичную мышцу. Затем путь пролегал через Скалодром – частично по тропе, частично по куруму, местами вверх под углом больше 45°. Это был трэш! Мне даже без веса за спиной этот подъем всегда дается нелегко, а тут – с ребенком весом 40 кг. И этот ребенок еще и ржал всю дорогу под ухо ребятам. В общем Паша и Егор – наши герои! Это люди, которые превращают мечты в реальность! – написала на своей странице в соцсетях Анна.

Двуглавая сопка встретила отважных путешественников солнцем, ветерком и шикарными видами. Саша хотя и много путешествует с родителями, был в восторге!

– Когда поднялись на вершину, у него улыбка с лица не сходила, хотя и присутствовала усталость. В походы мы ходим довольно часто. Это и конкретно походы, и просто вылазки на природу, на озера. В горы начали ходить в прошлом году. Слабоумие и отвага – наш девиз по жизни! – смеется Анна.

Саша и его мама Аня в походе. Фото: из соцсетей

По дороге домой Павел и Егор уже обсуждали, как можно модернизировать систему для переноски Саши. Они уверены – этот поход не последний, уже даже место для следующего выбрали – Большой Иремель.

– Я верю в то, что мы можем менять мир детей, которые не могут что-то сделать в жизни самостоятельно. Без нас у них не будет полноценного познания мира, – отметил Павел Павлецов.

Павел не только тренер, но и гид. Регулярно водит в походы детей с ментальными нарушениями здоровья. Однажды зимой с другим мальчиков с ДЦП уже покоряли Двуглавую сопку. А год назад мужчина был в походе с детским хосписом. Мужчины сажали ребятишек на свои спины и показывали им уральские красоты.

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