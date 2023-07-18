Зимой — коньки, летом — ролики: в Арт-сквере на набережной появится каток-роллердром

Каток-роллердром станет третьей якорной точкой Арт-сквера. Фото: natalyakotova74official/t.me

В Челябинске приступают к расширению Арт-сквера на набережной реки Миасс. Участок за зданием старой электростанции, который одним своим краем выходит на улицу Свободы, благоустроят. Ключевым объектом в этой зоне станет роллердром — площадка для заездов на роликовых коньках и скейтбордах.

Пространство, согласно нынешним трендам, будет многофункциональным: зимой на площадке будут заливать каток. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказал глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев. Таким образом, будет применен опыт парка имени Терешковой, где зимой заливают дорожки и людей туда приходит едва ли не больше, чем летом. Виктор Ереклинцев рассказал, что ранее предполагалось реализовать аналогичный проект при благоустройстве Алого поля, но этого не удалось по ряду причин.

— Когда мы благоустраивали вторую очередь Алого поля, тоже возникала идея сделать там каток на дорожках — там очень развитая пешеходная сеть и могло бы получиться очень красиво. Но дело в том, что там большой перепад высот, к тому же парк является транзитным: залив дорожки льдом, мы бы создали огромные неудобства людям, — признался глава района.

Фото: natalyakotova74official/t.me

Каток-роллердром станет третьей якорной точкой Арт-сквера — после детской площадки и сцены-эстрады. Также на новом участке обустроят отсыпанную гранитной крошкой площадку, которая в контракте значится, как «выставка скульптур».

— Это будет интерактивная площадка для людей, занимающихся творчеством, — пояснил Виктор Ереклинцев. — В перспективе там можно будет устанавливать какие-то скульптуры, и проводить, например, фестивали ленд-арта. Это тоже вариант насыщения общественного пространства функциональностью, с целью сделать его более привлекательным.

Фото: natalyakotova74official/t.me

Виктор Ереклинцев отметил, что в дополнение к двум уже отыгранным контрактам — на дорожные работы и освещение — будет заключен третий — на озеленение и установку малых архитектурных форм. На участке будут высажены 56 деревьев нескольких проверенных в челябинской климатической зоне сортов, кустарники — например, сирень и пионы — и тысяча кв. м. газона. Появится в продленном сквере большая пергола, под которой можно будет укрыться от солнца и непогоды, а также 70 элементов малых форм — скамеек, урн и других.

На работы подрядчикам отводится срок до 1 октября. В результате Арт-сквер и набережная получат сквозной пешеходный проход к улице Свободы. Дополнительный трафик, по словам главы района, сможет оживить в этой зоне активность бизнеса.

Напомним, строительные работы за 46 млн рублей выполнит челябинская фирма «Строймиг». Еще 6,7 млн рублей потратят на освещение новой части Арт-сквера.

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