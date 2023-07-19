«Отзывался на те поиски, где была я»: волонтеры «ЛизыАлерт» искали пропавших, а нашли любовь

Екатерина и Данила недавно поженились. Фото: СОЦСЕТИ

Ночью с 10 на 11 июля 2020 года дедушка с деменцией в одних только пляжных шортах, босиком ушел из дома. Искали его не только знакомые, но и волонтеры «ЛизыАлерт».

Тогда и познакомились инфорг Екатерина (позывной Зи) и поисковик Данила (позывной Харон). Катя вела заявку из дома. А Данил ходил и проверял места, где может быть пропавший дедушка. Вечером его нашли, чат закрыли. Это был первый и судьбоносный поиск для парня.

– Данил говорит, что это любовь с первого взгляда, я же присматривалась. Для того, чтоб я его заметила, старался отзываться только на те поиски, где я была инфоргом, – с улыбкой вспоминает Катя.

Сначала пара жила на два города: Челябинск и Миасс. Фото: из соцсетей

Девушка и правда присматривалась – ведь сначала даже не знала, кто ей пишет, в профиле не было фото. Зато потом увидела и влюбилась.

– Очень люблю, когда он улыбается! Еще он покорил меня своим спокойствием, рассудительностью и заботой, – делится Катя.

А ее любимый «растаял» еще до того, как завязался личный диалог.

– Катя после каждого поиска писала поисковикам «обнимаю каждого». У нас многие так говорят, но от нее эти слова звучали особенно тепло, – вспоминает Данила.

Через месяц после знакомства парень приехал из Челябинска к Кате в Миасс.

– За обещанными обнимашками, – смеется девушка.

Зи и Харон вместе с коллегами (крайние справа). Фото: из соцсетей

Три года пара жила на два города. Недавно Катя переехала в Челябинск, а на прошлой неделе ребята поженились. Теперь они оба носят фамилию Легуша. В честь этого им даже подарили маленьких лягушечек в жилетках «ЛизаАлерт».

Кате и Данилу Легуша подарили на свадьбу лягушек в жилетках "ЛизыАлерт" Фото: из соцсетей

– Это нам подарила мама отряда – наша Лина. Мы в восторге от такого подарка. Теперь вся наша квартира в лягушках, – улыбается Катя.

Пара отмечает, волонтерская деятельность сближает. Да и профессии у них похожи. Данила работает в школе учителем и системным администратором, а Екатерина – методистом.

Данила признается, что влюбился в Катю с первого взгляда. Фото: из соцсетей

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