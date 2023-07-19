Врачи пытались реанимировать мужчину Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В минувшие выходные на реке Ай в Челябинской области произошла трагедия. Турист из Пермского края разбился при спуске на зиплайне. Один из очевидцев рассказал КП-Челябинск о том, что произошло и как спасали мужчину. Наш собеседник в этом время отдыхал неподалеку от места ЧП.

— Девушка (как оказалось, это была сестра погибшего) начала спуск. Все было хорошо, она благополучно закончила дистанцию. Ей кинули веревку, за которую обычно цепляются в конце, чтобы подтянуть человека к месту подиума для завершения спуска. Но веревка запуталась за трос, девушке пришлось самостоятельно ее распутать. Инструктор снова бросил веревку и стал тянуть ее до лестницы, — рассказал очевидец.

В это время трос зашумел: там, не получив команды, другой инструктор отправил парня в полет над пропастью. Как считает наш собеседник, работники аттракциона абсолютно не понимали, что делать в такой ситуации.

— Когда все произошло, люди просили инструкторов вызвать скорую. Сотовой связи внизу не было, поэтому один из парней по рации передал другому, наверху, о том, что произошел несчастный случай и нужна помощь. Есть большая вероятность того, что инструктор не вызывал врачей сразу же, ждал пока парень придет в себя. Потому что когда мы спрашивали их, на какой берег подъедет скорая, они не могли ответить, – говорит он.

До приезда скорой помощи мужчине оказывали первую помощь, пытались привести в сознание, делали искусственное дыхание.

– Я подбежал к нему, дотянулся до металлического подиума, взял нож и срезал веревку, чтоб его освободить. Подхватили его на руки и положили на землю. Он не был в сознании. Я разрезал стропы, начал молиться за него и положил на него руки. Через минуты 3 у него заходил живот, кровь стала выходить изо рта, появился пульс, – делится очевидец.

Пострадавший начал дышать, но, к сожалению, улучшения оказались временными. Когда спустя 40 минут на место ЧП прибыла скорая, было уже поздно.

– Врачи проводили реанимационные действия. Но они не помогли. Парень скончался. Инструкторы аттракциона — молодые парни, на вид даже 18 лет нет. Они не были готовы к таким ситуациям. У них даже не было никаких медикаментов для того, чтоб оказать помощь в экстренных случаях. Когда инструкторов просили дать какие-то препараты, они отвечали: «Откуда?», – сообщил свидетель несчастного случая.

Читатель КП-Челябинск прислал в редакцию видео, где спасатели безуспешно пытаются реанимировать мужчину.

По факту смерти туриста дело возбудил Следственный комитет по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Экстрим-парк «GRIFON», где разбился турист, в настоящее время закрылся. Вот как его представители прокомментировали ситуацию:

— По предварительным данным, причиной несчастного случая стало трагическое стечение обстоятельств и человеческий фактор. Мы искренне от лица каждого сотрудника парка выражаем глубокие соболезнования близким и родным.

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