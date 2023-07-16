Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и обстоятельствах смерти туриста на Айских притесах в Челябинской области

Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и обстоятельствах гибели туриста на Айских притесах в Саткинском районе Челябинской области.

14 июля во время катания на экстремальном аттракционе зиплайн мужчина ударился об ограждение, спасти его медикам не удалось.

Практически сразу же Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— По данным следствия, смертельные травмы 14 июля 2023 года на аттракционе на Айских притесах в Саткинском районе получил местный житель при спуске по тросу, — говорится в сообщении СК.

Также сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и люди, которые должны были обеспечить безопасность аттракциона.

Ранее источник КП-Челябинск сообщил, что мужчина врезался в ограждение в конце троса, так как начал катиться, не дождавшись, когда закончит движение предыдущий человек. В результате не успели убрать ограждение в конце пути.

Также сообщалось, что турист приехал из Пермской области. По данным Следственного комитета это был все-таки местный житель. Ситуацию обещали прояснить в самом экстремальном парке.

— Сразу после случившегося администрация парка и правоохранительные органы занялись выяснением обстоятельств, — ответили КП-Челябинск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА ЭТУ ТЕМУ:

«Были лишь восторженные отзывы»: в экстремальном парке Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туриста

Следователи возбудили уголовное дело после смерти отдыхающего при спуске на зиплайне через реку в Челябинской области

Скатился не вовремя и ударился о лестницу: стала известна причина смерти мужчины на аттракционе на Айских притесах

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru