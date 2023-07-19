Напечатали на 3D-принтере: диспетчеру из Челябинска восстановили удаленный из-за рака нос

Нос напечатали на 3D-принтере. Фото: пресс-служба Самарского государственного медицинского университета

Жителю Челябинска новый нос напечатали на 3D-принтере! Свой вместе с верхней челюстью пришлось удалить из-за онкологии, которую вовремя не заметили. Мужчина не мог сам есть, было тяжело дышать и даже пришлось бросить любимую работу диспетчера.

Год лечили от другого

Эта история началась еще в 2020 году. У мужчины начались проблемы со здоровьем. Обратился в больницу. целый год его там лечили, но ничего не помогало. А потом оказалось, что заболевание то другое, более страшное и опасное – рак.

– Было потеряно много времени, опухоль достигла четвертой стадии и потребовалось максимально агрессивное лечение. В том числе полное удаление кожных тканей, костей носа и верхней челюсти, которое выполнили московские врачи, – вспоминает с дрожью дочь пациента Светлана Свечкарева.

Мужчина не мог есть, пить воду, говорить без дефектов. А самое печальное для него то, что пришлось уволиться с любимой работы. Он был диспетчером – нужно было много общаться с людьми, а делать это стало тяжело. Так в 59 лет у него рухнула вся жизнь.

Операция длилась 10 часов. Фото: пресс-служба Самарского государственного медицинского университета

Напечатали пластину и хрящи на 3D-принтере

Восстановить лицо было непросто. Сначала предложили вариант реконструкции, когда руку пришивают к лицу на целый месяц. Потом потребовалась бы дополнительная корректировка. Более современную и высокотехнологичную операцию предложил провести хирург из Самары Владимир Ивашков. Операцию подготовила и спланировала команда Самарского государственного медицинского университета.

Используя снимки компьютерной томографии и систему хирургической навигации AUTOPLAN, специалисты воссоздали на компьютере все удаленные части носа.

– Мы использовали сразу несколько высокотехнологичных методов. Во-первых, это микрохирургия. Использовали собственные ткани с предплечья пациента, чтобы восстановить кожную часть носа. Чтобы сделать каркас носа, на 3D-принтере напечатали специальную пластину из титана. Ее пропорции полностью воссозданы по анатомическим параметрам пациента. И последняя деталь – напечатанные на 3D-принтере хрящевые части носа из собственных тканей хряща пациента, – рассказал хирург клиники Самарского государственного медицинского университета Владимир Ивашков.

На эту пластину пересадят кожу. Фото: пресс-служба Самарского государственного медицинского университета

Более десятка врачей проводили сложную операцию 10 часов. Сейчас он чувствует себя хорошо. Через две недели его выпишут домой.

– Мы рады, что нашли специалистов, которые смогли нам помочь. Надеемся, что отец сможет вернуться к привычной работе после операции, общаться с внуками и жить полноценной жизнью, – признается Светлана Свечкарева.

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