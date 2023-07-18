Сможет бегать и кататься на велосипеде: шахтеру, оставшемуся без ноги, вручили высокотехнологичный протез

Этому протезу не страшен даже дождь. Фото: пресс-служба социального фонда России по Челябинской области

Три года назад Аслан Мурзабеков из Пласта серьезно пострадал из-за несчастного случая в шахте. Мужчина потерял правую ногу. А ведь хотелось ходить, заниматься спортом и жить как и раньше!

Это стало возможно благодаря протезу бедра с микропроцессорным управлением. Стоит такое устройство 3,5 миллиона рублей.

– Раньше я использовал простой тренировочный протез. Ощущения абсолютно новые, чувствую себя надежно и безопасно. Первым делом хочу попробовать пробежаться и прокатиться на велосипеде, – отметил Аслан Мурзабеков.

Теперь Аслан сможет без трости ходить по прямой и даже неровной поверхности. Протез сам контролирует движение, амортизирует, позволяет ходить в разном темпе, а также спускаться и подниматься по лестнице.

С начала этого года региональное отделение социального фонда России обеспечило пострадавших на производстве людей высокотехнологичными протезами на общую сумму 12,7 млн рублей. А до конца года на эти цели планируют направить 62 млн рублей.

Этой весной из-за взрыва в шахте в Челябинской области пострадали двое рабочих. Больше месяца врачи боролись за их жизни и здоровье: вытаскивали из глаз мелкую крошку, проводили многочасовые операции и пытались вернуть слух. Андрей Копенкин теперь видит только очертания и цвета, а его спаситель Виктор Багинский очень плохо слышит.

А вот Юрий Сайко получил травму еще в 1996 году. Недавно он получил свой первый высокотехнологичный протез кисти руки.

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