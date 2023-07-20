Нейрохирурги «вскрыли» череп, чтобы обезвредить аневризму размером с грецкий орех

Вячеславу удаляли аневризму открытым способом. Фото: Вадим АРХИПОВ

Вячеслав Татарин не чувствует запахи уже четыре года. Поход к врачу все время откладывал – не хотелось отпрашиваться с работы. Но жить с этим было уже невозможно.

– Раньше чувствовал только резкие запахи: солярку от проезжающего мимо КАМАЗа, нашатырный спирт. А так вообще ничего. Это стало раздражать, даже одеколон себе выбрать не могу, – возмущается Вячеслав.

Два месяца назад мужчина обратился к ЛОРу в частную клинику. Полтора месяца его лечили от одного заболевания, но ничего не помогало. Зато другой врач сразу понял, что что-то тут не то, и отправил к неврологу и на МРТ.

Вячеслав обратился к ЛОРу, а в итоге оказался в нейрохирургии. Фото: Вадим АРХИПОВ

– Обнаружили крупную аневризму размером с грецкий орех в передней части головы. Говорят, обычно о таком только после смерти узнают – во время вскрытия, – рассказывает мужчина. – Причем раньше ничего не беспокоило. Я работаю на стройке. К вечеру голова начинала болеть, посижу немного, отдохну и дальше работать.

СПРАВКА КП

Аневризма – это выпячивание стенки кровеносного сосуда артерии. Например, если камеру велосипеда перекачать, будет выпячивание стенки. Примерно такое же происходит и у стенки сосуда. Увеличением этой стенки слои истончаются – остается один слой, который при физической нагрузке, подъеме давления, стрессе, разрывается, происходит кровоизлияние, которое требует немедленного обращения в больницу и даже госпитализации в реанимацию.

Такую крупную аневризму можно было удалить только при помощи трепанации черепа. Но Вячеслав говорит, страшно не было:

– Мне деваться некуда было. Мамка-пенсионерка одна осталась, отец умер. Только я у нее.

После сложной операции Вячеслав сутки провел в реанимации, а потом его перевели в обычную палату. Теперь уже бегает – скоро выпишут. Давление после операции сразу пришло в норму, а вот запахи не вернулись. Специалисты считают, что скорее всего это просто не связано.

Вячеславу Татарину 45 лет. Он давно уже в разводе и сейчас живет с мамой. Дочь и четырехлетний внук живут в Сочи.

Его «коллега» по диагнозу Екатерина Долженко попала на операционный стол экстренно. Женщина жила с «миной замедленного действия» в голове и даже не догадывалась, что рано или поздно это может закончиться трагично.

Екатерина благодарна врачам, которые спасли ей жизнь. Фото: Вадим АРХИПОВ

– Часов в 5 вечера резко заболела голова. Была дома, смотрела телевизор, встала чай налить и началось. Были очень резкие боли, таблетки не помогали. Через три часа мама вызвала скорую, потому что боль не проходила, – вспоминает Екатерина.

Женщину увезли в больницу. Там то и выяснили, что из-за аневризмы у нее произошло кровоизлияние в мозг. Тем же вечером, 10 июля, ее привезли в Челябинскую областную клиническую больницу.

– Операцию провели через прокол в бедренной артерии. Расширенные части сосудов «заблокировали», чтобы кровь больше не поступала туда. Операция часа два была. Мне спасли жизнь, – признает дрожащим голосом Екатерина.

Аневризма у молодой, 24-летней девушки. Фото: Вадим АРХИПОВ

Вячеславу – 45 лет, а Екатерине – 46. Они оба подходят под описание среднестатистического пациента с аневризмой. В основном это люди 40–60 лет, чаще – женщины.

– Таких пациентов к нам привозят на скорой помощи, некоторые самостоятельно обращаются. Мы их обследуем и оперируем. Делаем как малоинвазивные, эндоваскулярные, вмешательства, так и открытые – трепанацию черепа. Все зависит от локализации и размера аневризмы, – рассказывает нейрохирург областной больницы Юрий Вардугин.

Также врач добавил, что аневризмы часто бывают семейными и передаются от матери к детям. Главный признак того, что из-за аневризмы произошел разрыв – это очень сильная головная боль. Может доходить до потери сознания и повышения температуры тела. Возможно, будет больно смотреть на свет. В таком случае нужно срочно вызывать скорую помощь.

Заведующий нейрохирургическим отделением областной больницы Сергей Пашнин Фото: Вадим АРХИПОВ

– Каждый год проводим более ста операций пациентам с аневризмами. Часть из них привозит скорая после кровоизлияния в головной мозг. Примерно половина поступает в плановом порядке, у них аневризму выявляют до того, как она себя проявила клинически. И это хорошо, ведь кровоизлияние достаточно часто бывает смертельным. Часть даже не доезжает до стационара – они умирают на месте, – отметил заведующий нейрохирургическим отделением областной больницы, главный нейрохирург минздрава Челябинской области Сергей Пашнин.

После такой операции пациент становится абсолютно здоровым. Может вернуться к любимой работе или спорту, есть, что захочет. Но все же стоит помнить, что всегда есть риск повторного появления аневризмы. Если образовалась одна аневризма, то со временем она снова может образоваться в другом сосуде.

Пациенты со «спящей» аневризмой могут спокойно прожить несколько лет, иногда даже десятки. Но все же не стоит пренебрегать сильной головной болью или другими симптомами. Лучше сразу обратиться к врачу и пройти обследование: МРТ или КТ головного мозга.

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