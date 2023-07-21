Задержанного по делу о наркотиках топ-менеджера челябинского «Трактора» отпустили домой

Александр Шинин (в центре). Фото: Хоккейная команда «Белые Медведи»

Бывшего хоккеиста и спортивного директора ХК «Трактор» Александра Шинина, задержанного с наркотиками, отпустили домой. Об этом КП-Челябинск сообщил источник.

– Александра Шинина отпустили под обязательство о явке, – рассказал наш собеседник.

Напомним, о задержании Шинина стало известно 20 июля. У него нашли несколько граммов запрещенного вещества. В тот же день «Трактор», не дожидаясь результатов расследования, заявил о расторжении контракта.

Александр Шинин пришел в «Трактор» в 2001 году, в разные годы выступал за «Мечел» и «Северсталь». Он играл на позиции защитника. Последний раз он выходил на лед в 2019 году, после чего перешел на управленческую позицию.

Согласно ст. 112 УПК РФ, обязательство о явке состоит в письменном обязательстве лица своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.

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