«Умирала на глазах у детей»: мужчина выкинул собаку с 9 этажа

Собака умирала на глазах у детей. Фото: Парковый Челябинск/ВКонтакте
Дети, живущие на улице Александра Шмакова в Парковом, запомнят предыдущий вечер надолго. На их глазах сосед схватил собаку и выкинул ее с балкона.
Бедное животное пролетело 9 этажей, несколько раз перевернулось и ударилось о землю. К собаке сразу подбежали дети, которые гуляли всего в нескольких метрах – на детской площадке.
– Умирала на глазах у детей. На видео видно, как собаку выбрасывают как мешок с картошкой! – возмущены местные жители.
Собака умирала под окнами родного дома. Фото: Парковый Челябинск/ВКонтакте
Пока дети гладили собаку, пытаясь успокоить ее в последние минуты жизни, взрослые вызвали полицию.
– Неадеквата забрали. Собаку изъяли, сказали, будут делать экспертизу, но позже вернули ее прибывшей на место хозяйке, – делятся жители Паркового в соцсетях.
Виновному грозит уголовная ответственность.
– Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», – сообщили КП-Челябинск в полиции города.
Мужчину отпустили домой, с него взяли обязательство о явке.
За убитую собаку и напуганных детей ему грозит штраф в размере до 8 тысяч рублей. Самое суровое наказание по этой статье – лишение свободы сроком до трех лет.
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