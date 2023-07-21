«Умирала на глазах у детей»: мужчина выкинул собаку с 9 этажа

Собака умирала на глазах у детей. Фото: Парковый Челябинск/ВКонтакте

Дети, живущие на улице Александра Шмакова в Парковом, запомнят предыдущий вечер надолго. На их глазах сосед схватил собаку и выкинул ее с балкона.

Бедное животное пролетело 9 этажей, несколько раз перевернулось и ударилось о землю. К собаке сразу подбежали дети, которые гуляли всего в нескольких метрах – на детской площадке.

– Умирала на глазах у детей. На видео видно, как собаку выбрасывают как мешок с картошкой! – возмущены местные жители.

Собака умирала под окнами родного дома. Фото: Парковый Челябинск/ВКонтакте

Пока дети гладили собаку, пытаясь успокоить ее в последние минуты жизни, взрослые вызвали полицию.

– Неадеквата забрали. Собаку изъяли, сказали, будут делать экспертизу, но позже вернули ее прибывшей на место хозяйке, – делятся жители Паркового в соцсетях.

Виновному грозит уголовная ответственность.

– Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», – сообщили КП-Челябинск в полиции города.

Мужчину отпустили домой, с него взяли обязательство о явке.

За убитую собаку и напуганных детей ему грозит штраф в размере до 8 тысяч рублей. Самое суровое наказание по этой статье – лишение свободы сроком до трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Несчастного тигренка с умнейшими глазами больше нет»: во время бури погиб Гектор, которого спас челябинский зоозащитник

«Вы плохо за ним смотрите»: женщина хватала чужих детей и пыталась увести их с площадки

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru