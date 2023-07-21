«Если Бог дал ребенка, значит будут и возможности»: многодетная мама из Челябинска родила 8 ребенка

Малышку приехали встречать папа, две сестры и брат. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области

В семье Беловых было три дочери и четыре сына. А они и не подумали останавливаться! Родили еще одну красавицу-дочку. Сегодня муж приехал встречать жену из Областного перинатального центра уже в восьмой раз!

– Много случаев, когда молодые пары хотят иметь детей, но по определенным причинам не могут. Поэтому, если Бог дал ребенка, значит будут и силы, и возможности, – уверена Екатерина Белова.

Это уже 8 ребенок Беловых. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области

Старшему сыну 15 лет, а младшему – четыре. Детки в семье Беловых рождаются по порядку: сначала мальчик, потом девочка и так чередуются. Молодая мама со смехом вспоминает: когда рожала младшего сына, сказали, что для полноты гармонии нужна еще одна дочка.

– Когда дочь положили рядом, словно и не было девяти месяцев. Это особая связь между матерью и ребенком. От нее я получала силы и быстрее восстанавливалась, – вспоминает первые ощущения после родов Екатерина Белова.

Девочку назвали Дарьей. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области

Малышку назвали Дарьей. Она родилась весом всего 2,8 кг при росте 48 сантиметров. Сегодня дочь в первый раз на руки взял папа. С ним на выписку приехали еще трое детей. Все ждали встречу с трепетом, а дома помогали готовить кроватку к появлению сестренки.

– Многодетным роженицам необходим особый уход, к таким родам нужно тщательно готовиться. Есть определенные особенности подготовки к родам и непосредственному послеродовому ведению. Поэтому, обычно четвертые и последующие роды проходятся в нашем перинатальном центре. Конечно, мы с большим удовольствием берем таких пациентов. Роды прошли без осложнений, ребенок здоров. Нам особенно приятно выписывать пополнение в большие дружные семьи, – отметил главный врач Областного перинатального центра Юрий Семенов.

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