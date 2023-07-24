Пошла третья неделя поисков женщины, исчезнувшей во время катания на катамаране на озере Тургояк. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области третью неделю продолжают поиски 40-летней туристки, отдыхавшей на озере Тургояк. 10 июля 2023 года женщина взяла напрокат катамаран. На нем она отплыла недалеко от берега. Близкие туристки с берега наблюдали за ней, но позже отвлеклись, а когда снова посмотрели на озеро, катамаран одиноко дрейфовал на воде. Женщина исчезла бесследно – ее не было ни на берегу, ни среди купавшихся в озере людей. Спасательного жилета на женщине не было. Что случилось во время прогулки – неизвестно. Очевидцев нет. Тело туристки не нашли до сих пор.

Руководитель школы спасателей на воде «Акваспас» Дмитрий Микрюков поделился с КП-Челябинск своей версией произошедшего. По словам спасателя-инструктора, основных версий произошедшего две.

Первая из них: с женщиной могло произойти что-то еще во время поездки на катамаране, из-за чего она могла потерять сознание и упасть в воду.

– Если человек оказывается в воде уже без сознания – это необратимая гибель, – отмечает Дмитрий Микрюков.

Но зачастую несчастные случаи на воде происходят, когда человек катается на катамаране и ныряет с него в воду.

– Купаясь, она могла столкнуться с непредвиденной ситуацией. Возможно, ее состояние здоровья изменилось, и она не смогла удержать себя на воде. Еще один вариант – она нырнула с катамарана и не смогла взобраться на него обратно. Такое бывает: не хватило сил и сноровки. Какое-то время человек пытается удержаться, но вода в озере Тургояк достаточно прохладная, поэтому силы быстро заканчиваются, если не приходит помощь, – говорит Дмитрий Микрюков.

Тем временем, пошел 15 день, когда о судьбе женщины ничего неизвестно. В пресс-службе областной поисково-спасательной службы Челябинской области сообщают, что на месте работают несколько групп.

– Поиски туристки еще продолжаются. Задействовано три человека из Миасса, два человека из мобильного поисково-спасательный отряда, два человека из Троицка, шесть человек из специальной пожарно-спасательной части МЧС Челябинской области, – рассказали КП-Челябинск в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Водолазы обследуют дно под водой специальным оборудованием, береговую линию осматривают с воды, суши и воздуха с помощью квадрокоптера.

Спасатель-инструктор Дмитрий Микрюков напомнил про меры предосторожности, которые помогут спасти жизнь, если вы собрались прогуляться на катамаране по озеру.

– Одно из основных правил – надевать спасательный жилет. Он увеличивает шансы на выживание, если мы непредвиденно оказываемся в воде по одному из двух сценариев. Бывают случаи, когда человеку становится плохо на катамаране, бывает даже такое, что человек засыпает во время поездки и падает в воду. В таком случае жилет может сыграть решающую роль, – отмечает спасатель-инструктор.

К тому же, нельзя забывать о средствах связи. По словам Дмитрия Микрюкова, сейчас есть большое разнообразие водозащитных чехлов, в которые можно поместить свой телефон. Именно он поможет вам позвать кого-то на помощь в непредвиденной ситуации на воде.

Еще одно важное требование – выбрать подходящий катамаран. Как отмечает спасатель, чем тяжелее и шире катамаран, тем он устойчивее.

– Современные катамараны – пластиковые, маленькие с точки зрения размеров. Они намного легче опрокидываются. Вдобавок, есть катамараны, которые предназначены для купания – у них есть ступеньки и поручни, чтобы взобраться на них без усилий. Но люди ныряют и с тех катамаранов, которые к этому не предназначены, – поясняет Дмитрий Микрюков.

Самое важное – трезво оценивать ситуацию и свои возможности.

– Уходя на катамаране в открытую воду, вы купаетесь в месте, непредназначенном для этого. В отдалении от берега. Там помощи ждать не от кого. Это нужно понимать и трезво оценивать ситуацию, свои физические возможности, – подчеркнул спасатель.

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