В Кургане больного верблюда выкупили из передвижного зоопарка и поселили к деревенским лошадям

В селе все уже привыкли к необычному соседу. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– О, это же Боря листья рябины жует!

Жители села Варгаши под Курганом уже давно не удивляются, встречая у ворот верблюда. А иногда и двух! Красавцы Борис и Ляля живут у местных фермеров Тюниных. Экзотичных животных можно бесплатно погладить и даже прокатиться на них. Да и выглядят они здоровыми и сильными, ведь живут в любви.

Верблюды и зимой чувствуют себя прекрасно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Выкупили больного верблюда у передвижного зоопарка

Борю в Варгаши привез передвижной зоопарк. Худое животное с грустными глазами заметил Евгений Тюнин. И не смог пройти мимо. Два дня семья читала про то, как нужно содержать верблюда, чем кормить и где поселить. В итоге решили – нужно покупать!

– Точную стоимость верблюда говорить не буду, но в то время на эти деньги можно было купить неплохую машину, – отмечает Александра Тюнина.

На первом фото то, каким Бориса выкупили в передвижном зоопарке, на втором - то, как он выглядит сейчас Фото: из соцсетей

Верблюд оказался больным. Под красивой накидкой прятали тяжелую форму экземы – кожа на боках была сильно воспалена. Избавлялись от нее целый год. Но это только полбеды – у малыша оказалась и куча психологических травм. Видимо, в зоопарке он недоедал, поэтому дома набрасывался на еду. Боялся снова остаться голодным.

Избавиться от этой напасти удалось через несколько лет. Теперь Боря ест спокойно со всеми и не переживает, что ему чего-то не хватит. Помогло и появление его сородича – верблюдицы Ляли.

К верблюдам все уже привыкли Фото: из соцсетей

Покусывает палисадники

Но иногда Борис все же пытается позариться на чужое. Недавно в соцсетях появилось видео, как он усиленно жует листья рябины из чужого палисадника. Автор видео только посмеивается, но простодушное животное не отгоняет.

А в комментариях многие узнают Борю:

– Они часто у нас по улицам ходят. Их двое: Борис и Ляля.

Хозяйка верблюда Александра признается, этот случай с палисадником не первый:

– Мы семья из трех человек. Когда все в работе, уследить за ним сложно. Но на веревке или без выгула ему будет плохо, поэтому случай с палисадником не разовый, кто-то ругается, кто-то, наоборот, улыбается.

Но все же такое происходит не часто. Ведь соседей рядом мало. Да и животное неглупое: если помахать палкой, поймет, что нельзя это есть, и послушно уйдет.

Борис и Ляля. Фото: из соцсетей

Верблюды с лошадьми как семья

Семья заверяет, Бориса боятся не надо – к людям он относится с добротой, хоть и не ластится как кошка. На нем можно даже посидеть или покататься. Но не отловив на улицах поселка, а навестив верблюда в контактном зоопарке семьи Тюниных.

В 1997 году Вера и Евгений выкупили большую территорию бывшего здания Варгашинского райпо. Тогда и началась история местного зоопарка. Сейчас там живут более 250 животных. А ведь есть еще и птицы! Пообщаться, погладить и покормить верблюдов, лошадок, осликов, гусей, коз и кур можно бесплатно. Из платных услуг только занятия по верховой езде и прокат на лошадях.

В контактном зоопарке можно даже покормить верблюдов. Фото: из соцсетей

Иногда кажется, что Боря считает себя лошадкой. Фото: из соцсетей

К слову, лошади и верблюды отлично поладили! Вместе спят в конюшне и пасутся.

– Когда появляются новые жеребята они любопытно покусывают верблюдов за шерсть, пока те лежат. Можно уверенно сказать, что они как семья. Хотя, когда только начали знакомить лошадей с верблюдом, они его шугались, боялись даже мимо проходить. Страх был из-за его большого роста, но в итоге привыкли, теперь лошадки от него не отстают, – рассказывает Александра Тюнина.

Верблюды едят вместе с лошадями. Зимой Борис оценил вареную свеклу. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Едят верблюды то же, что и лошади: сено, овес, траву и овощи, по 20–50 литров в день. А к зиме обрастают густой шерстью и спокойненько живут в конюшне. В теплую погоду выходят прогуляться.

– Они любопытные, как и все животные, поэтому вечно искали что-то в колесах. А мы потом наблюдали, как они беспомощно ходят с этим колесом на шее, а снять не могут, – вспоминает девушка.

Верблюды - очень любопытные животные. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К Борису тянутся не только лошади и верблюдица, но и другие животные.

– То грачи с него снимали шерсть, то курочки на нем спали. Потом моя собака сильно полюбила на нем сидеть, самостоятельно на него залазит, – показывает фото Александра.

Боря дружит со всеми животными. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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