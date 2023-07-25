В Кургане больного верблюда выкупили из передвижного зоопарка и поселили к деревенским лошадям

В селе все уже привыкли к необычному соседу.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
– О, это же Боря листья рябины жует!
Жители села Варгаши под Курганом уже давно не удивляются, встречая у ворот верблюда. А иногда и двух! Красавцы Борис и Ляля живут у местных фермеров Тюниных. Экзотичных животных можно бесплатно погладить и даже прокатиться на них. Да и выглядят они здоровыми и сильными, ведь живут в любви.
Верблюды и зимой чувствуют себя прекрасно
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Борю в Варгаши привез передвижной зоопарк. Худое животное с грустными глазами заметил Евгений Тюнин. И не смог пройти мимо. Два дня семья читала про то, как нужно содержать верблюда, чем кормить и где поселить. В итоге решили – нужно покупать!
– Точную стоимость верблюда говорить не буду, но в то время на эти деньги можно было купить неплохую машину, – отмечает Александра Тюнина.
На первом фото то, каким Бориса выкупили в передвижном зоопарке, на втором - то, как он выглядит сейчас
Фото: из соцсетей
Верблюд оказался больным. Под красивой накидкой прятали тяжелую форму экземы – кожа на боках была сильно воспалена. Избавлялись от нее целый год. Но это только полбеды – у малыша оказалась и куча психологических травм. Видимо, в зоопарке он недоедал, поэтому дома набрасывался на еду. Боялся снова остаться голодным.
Избавиться от этой напасти удалось через несколько лет. Теперь Боря ест спокойно со всеми и не переживает, что ему чего-то не хватит. Помогло и появление его сородича – верблюдицы Ляли.
К верблюдам все уже привыкли
Фото: из соцсетей
Но иногда Борис все же пытается позариться на чужое. Недавно в соцсетях появилось видео, как он усиленно жует листья рябины из чужого палисадника. Автор видео только посмеивается, но простодушное животное не отгоняет.
А в комментариях многие узнают Борю:
– Они часто у нас по улицам ходят. Их двое: Борис и Ляля.
Хозяйка верблюда Александра признается, этот случай с палисадником не первый:
– Мы семья из трех человек. Когда все в работе, уследить за ним сложно. Но на веревке или без выгула ему будет плохо, поэтому случай с палисадником не разовый, кто-то ругается, кто-то, наоборот, улыбается.
Но все же такое происходит не часто. Ведь соседей рядом мало. Да и животное неглупое: если помахать палкой, поймет, что нельзя это есть, и послушно уйдет.
Борис и Ляля.
Фото: из соцсетей
Семья заверяет, Бориса боятся не надо – к людям он относится с добротой, хоть и не ластится как кошка. На нем можно даже посидеть или покататься. Но не отловив на улицах поселка, а навестив верблюда в контактном зоопарке семьи Тюниных.
В 1997 году Вера и Евгений выкупили большую территорию бывшего здания Варгашинского райпо. Тогда и началась история местного зоопарка. Сейчас там живут более 250 животных. А ведь есть еще и птицы! Пообщаться, погладить и покормить верблюдов, лошадок, осликов, гусей, коз и кур можно бесплатно. Из платных услуг только занятия по верховой езде и прокат на лошадях.
В контактном зоопарке можно даже покормить верблюдов.
Фото: из соцсетей
Иногда кажется, что Боря считает себя лошадкой.
Фото: из соцсетей
К слову, лошади и верблюды отлично поладили! Вместе спят в конюшне и пасутся.
– Когда появляются новые жеребята они любопытно покусывают верблюдов за шерсть, пока те лежат. Можно уверенно сказать, что они как семья. Хотя, когда только начали знакомить лошадей с верблюдом, они его шугались, боялись даже мимо проходить. Страх был из-за его большого роста, но в итоге привыкли, теперь лошадки от него не отстают, – рассказывает Александра Тюнина.
Верблюды едят вместе с лошадями. Зимой Борис оценил вареную свеклу.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Едят верблюды то же, что и лошади: сено, овес, траву и овощи, по 20–50 литров в день. А к зиме обрастают густой шерстью и спокойненько живут в конюшне. В теплую погоду выходят прогуляться.
– Они любопытные, как и все животные, поэтому вечно искали что-то в колесах. А мы потом наблюдали, как они беспомощно ходят с этим колесом на шее, а снять не могут, – вспоминает девушка.
Верблюды - очень любопытные животные.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
К Борису тянутся не только лошади и верблюдица, но и другие животные.
– То грачи с него снимали шерсть, то курочки на нем спали. Потом моя собака сильно полюбила на нем сидеть, самостоятельно на него залазит, – показывает фото Александра.
Боря дружит со всеми животными.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три дня пролежала на горячих трубах: упавшую в колодец собаку спасали экскаватором
«Теперь ставим уколы от бешенства»: истощенная лиса покусала детей и взрослых в садах под Челябинском
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.