«Обострилось психическое заболевание»: смолинского маньяка, который 14 лет держал девушку в плену, поместили в лечебницу

В этом доме маньяк насиловал жертву на протяжении 14 лет Фото: Вадим АРХИПОВ

Смолинского маньяка, который 14 лет держал женщину в плену, поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в Следственном комитете. 29 июля у него обострилось психическое заболевание и его увезли в лечебницу. Благодаря этому, пленная женщина и смогла сбежать.

Сейчас против мужчины завели уголовное по п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ «Похищение человека».

— Мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас следователи выясняют подробности случившегося. Дверь во двор дома, в котором девушку держали в плену, опечатан.

Напомним, мужчина удерживал девушку в плену с 2009 года. Известно, что он встретил ее на челябинском вокзале и предложил поехать домой, чтобы выпить. В итоге, угрожая убийством, он заточил свою жертву в плен и насиловал на протяжении 14 лет. Мы отправились к тому самому дому, чтобы посмотреть, как он выглядит, и пообщаться с соседями.

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