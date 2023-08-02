Челябинские онкохирурги первые в России установили порт-системы для удаления жидкости из легких

Первую такую операцию провели на Южном Урале. Фото: пресс-служба челябинского онкоцентра

Пациенты с онкологией часто не могут начать проходить курс химиотерапии из-за скопившейся в легких жидкости – экссудативного плеврита. Обычно ее выводят из организма, прокалывая легкое иглой. Но это очень травматично и опасно. При постоянном применении этой процедуры быстро образуются спайки, вырастает риск случайного повреждения легкого, развития инфекционных осложнений.

Поэтому онколог Егор Печерица и заведующий отделением торакальной онкологии Андрей Лукин решили применить порт-системы для удаления жидкости из легких. Обычно при их помощи вводят химиопрепараты в верхнюю полую вену.

Недавно такую операцию провели девушке с саркомой мягких тканей с метастазами в легких. После откачки жидкости она все равно возвращается в легкие. Сейчас она проходит курс химиотерапии, но из-за скопления жидкости лечение все время приходится переносить.

– Устанавливаем порт-систему под кожу на реберную дугу для того, чтобы избавиться от постоянного посещения хирурга, иметь постоянный доступ к плевральной полости и сделать жизнь пациентки комфортнее. Минимальный срок годности порта – 5 лет. С ним можно жить полноценной жизнью: мыться, спать лежа на боку. Никакого дискомфорта он не доставляет, – отметил онколог Егор Печерица.

В мире зафиксировано всего несколько попыток применения портов для таких целей. Но они не были успешными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заядлому курильщику удалили часть языка и закрыли «дырку» пересаженной кожей (подробнее)

«Папа брал меня в выходные в больницу»: династия кардиохирургов более ста лет оперирует маленьких пациентов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru