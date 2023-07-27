Заядлому курильщику удалили часть языка и закрыли «дырку» пересаженной кожей

Такая операция при помощи экзомискоскопа была проведена в России впервые. Фото: пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины

В челябинском онкоцентре впервые в России провели сложную операцию при помощи редкого оборудования – экзомискоскопа. Хирурги отделения опухолей головы и шеи удалили пациенту часть языка и выполнили пластическую резекцию.

Помощь онкологов понадобилась 41-летнему челябинцу. Мужчина много курил и плохо следил за гигиеной рта. Как итог – на языке образовалась опухоль. Выявили ее уже на 3 стадии. Злокачественное образование нужно было срочно удалять. А чтобы мужчина мог говорить и есть, требовалась пересадка кожи с других частей тела.

– Мы удалили первичный очаг, который находился в полости рта, затем заместили дефект мягкими тканями с предплечья. Здесь-то нам и потребовался экзомикроскоп. Под большим увеличением мы сшили сосуды толщиной 2–3 миллиметра и обеспечили адекватный кровоток для замещающей ткани, – отметил заведующий отделением опухолей головы и шеи челябинского онкоцентра Александр Гузь.

Мужчине удалили часть языка и заменили ее пересаженной кожей. Фото: пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины

Конечно, такие операции проводили и раньше, на протяжении пяти лет. Но новый микроскоп передавал хирургам более качественную картинку, поэтому здоровые ткани удалось не задеть.

– Первые три дня после операции мы смотрим, все ли хорошо с лоскутом. Если осложнений нет, то на вторые сутки он уже может разговаривать, а через семь дней мы человека выписываем. Данная методика позволяет ускорить восстановление пациентов и выйти вовремя на второй этап онкологического лечения, – рассказал специалист по микрохирургии отделения опухолей головы и шеи Артем Гарев.

Лечение курильщика еще не закончено – впереди курс химиотерапии. Он позволит снизить риски того, что заболевание вернется.

КП-справка: Экзомикроскоп ORBEYE вращается на 360 градусов, позволяет врачам увидеть ткани и кровеносные сосуды на 55-дюймовом мониторе в формате 3D и 4К с увеличением в 26 раз. В России с помощью такого микроскопа провели всего три операции. Но удаление опухолей ЛОР-органов выполняли впервые.

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