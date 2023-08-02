«Думали, проспится и все будет хорошо»: избитый в Юрюзани участник СВО впал в кому и умер

Напавший на участника СВО в Юрюзани скрылся и до сих пор не задержан. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Участник специальной военной операции Антон Ч., который приехал в отпуск в Юрюзань и получил тяжелые травмы в драке с мигрантом из Таджикистана, скончался сегодня, 2 августа, в больнице в Челябинске. Об этом КП-Челябинск рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник утверждает, что у Антона были шансы выжить, но фатальную роль могли сыграть ошибки, допущенные при госпитализации еще в Юрюзани.

— Врачи померили ему давление, нашатырным спиртом привели его в чувство, и сказали, что он проспится и все будет хорошо. При этом не сделали не рентгена, никаких других мер не предприняли и отпустили его домой, — рассказывает источник КП-Челябинск. — Уже потом, когда Антон перестал приходить в себя, его перевели в реанимацию в Сатку, где сделали ему трепанацию, а затем на вертолете эвакуировали в Челябинск, где его курировал главный нейрохирург области.

Усилия лучших врачей региона не помогли: отслуживший в Воздушно-десантных войсках и прошедший Чечню ветеран скончался в День ВДВ. У него остались жена и сын.

При этом медработники в Юрюзани, по словам собеседника КП-Челябинск, отрицают факт своей ошибки — они заявляют, что избитый был сильно пьян, а они его, напротив, привели в чувство и за то, что происходило с ним дальше, ответственности не несут.

Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе в Юрюзани. Военнослужащий, который с сентября находился в зоне СВО, приехал домой в отпуск. В местном баре он повздорил с уроженцем Таджикистана Ашурмахмадом К., который ударил ветерана, после чего тот упал на ступеньки, ударился головой и получил закрытую черепно-мозговую травму. Нападавший после этого скрылся — он до сих пор не задержан. По некоторым данным, он мог покинуть территорию РФ. Известно, что ссора произошла на почве отношения к специальной военной операции — приезжий назвал юрюзанца «агрессором».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»), доклад о результатах расследования ранее потребовал от местных органов председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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