Спасли жизнь за 10 минут: челябинские онкохирурги провели три уникальные операции без наркоза

Пациент находится в сознании во время операции. Фото: пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины

К челябинским онкологам в гости приехали специалисты из других регионов. Опытом обменивались не только на научной конференции, но и в «полях». Онкохирурги совместно провели три операции – каждая из них уникальна для нашей области.

Первым пациентом стал 72-летний с I стадией рака печени. Чтобы опухоль не росла дальше, нужно было перекрыть кровоснабжение. Для этого специалист из Санкт-Петербурга выполнил трансартериальную химиоэмболизацию питающих ее сосудов под контролем плоско-детекторной компьютерной томографии. Врачи Челябинского онкоцентра не просто наблюдали и мотали на ус, а выступали ассистентами.

Помощь приглашенных специалистов понадобилась и 59-летней женщине с одиночным метастазом рака молочной железы. Ей выполнили радиочастотную абляцию печени. Сначала специалисты определили размер и активность опухолевого узла.

– Через кожу под местной анестезией и ультразвуковым контролем ввели в печень электроды, подключенные к специальному аппарату радиочастотной абляции. При нагреве они дали нам зону некроза (отмирания) опухоли, – отметил Яков Гнатюк. – Проведение ПДКТ с контрастом позволило нам оценить, что злокачественное образование таким образом уничтожено полностью, что невозможно было бы сделать под ультразвуковым контролем.

Такую же операцию провели 66-летней пациенте онкоцентра с одиночным метастазом колоректального рака в легкое. Врачи просветили ткани органа, установили электроды между ребрами и провели радиочастотную абляцию.

– Метод радиочастотной абляции при образованиях легких не является основным стандартом лечения. Но для пациентов, у которых есть противопоказания к операции из-за сопутствующих соматических патологий этот метод является альтернативным и подходящим, – рассказал заведующий отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Самарского областного клинического онкологического диспансера Александр Скупченко.

Все три операции провели без общего наркоза, под местной анестезией. Каждая заняла всего 10-15 минут. После такой процедуры пациенты не нуждаются в лучевом или химиотерапевтическом этапах лечения.

Данные мастер-классы прошли в рамках III Съезда онкологов и специалистов лучевой и инструментальной диагностики. На него в Челябинск приехали более 400 ведущих специалистов со всей России.

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