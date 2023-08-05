Огромная молния ударила в нескольких сантиметрах от машины с пассажирами на трассе в Челябинской области

Молния ослепила водителей. Фото: из соцсетей

Эпичные кадры на видеорегистратор сняли на трассе в Челябинской области. Во время непогоды молния ударила всего в нескольких сантиметрах от машины с пассажирами.

Очевидцы комментируют это происшествие емко и нецензурно. Яркая вспышка и искры напугали всех, кто находился рядом. Еще чуть-чуть и машина могла бы загореться. Теперь, проезжая по трассе Челябинск–Троицк они еще долго будут вспоминать этот вечер.

Непогода обрушилась сразу на разные части области. Отдыхающие на озерах под Миассом попали под град!

– Зато вода все еще теплая, – делятся в соцсетях.

Сегодня днем в некоторых районах Челябинской области объявили штормовое предупреждение:

– До конца суток 5 августа в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный и шквалистое усиление ветра до 25 м/с, – сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

Поэтому жителям рекомендуют этим вечером воздержаться от дальних поездок. Ведь намного приятнее в грозу находиться дома. Наш фотограф недавно так и сделал, а заодно еще и снял все краски грозы.

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