Сильный ливень и местами град обрушились на Челябинск

Дороги затопило моментально. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В некоторых районах Челябинска разгулялась стихия. В Ленинском и Советских районах льет как из ведра. За несколько минут даже успело затопить дороги.

А жители Ленинского района и вовсе жалуются на град, хоть и мелкий.

– Открыло окно, за секунду подоконник залило! – делится эмоциями наша читательница Ирина.

Центр города накрыла большая туча. Но дождя пока нет – только гром слышно вдалеке.

Напомним, ранее в некоторых районах области объявили штормовое предупреждение. Ожидали грозы, ливни, град и сильный ветер.

Жителей области погода не радует уже несколько дней. Вчера вечером на трассе «Челябинск–Троицк» молния ударила всего в нескольких сантиметрах от машины.

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