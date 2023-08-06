В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за ливней и града

В такую погоду лучше оставаться дома. Фото: Егор ИВЛЕВ

В некоторых районах Челябинской области продлили штормовое предупреждение. О непогоде до конца сегодняшнего дня, 6 августа, предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

В отдельных районах области сегодня будут грозы, сильные дожди и ливни, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

В такую погоду рекомендуют оставаться дома и избегать дальних поездок. Прошлым вечером на трассе Челябинск-Троицк едва не случилась трагедия – молния ударила всего в нескольких сантиметрах от машины с пассажирами.

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