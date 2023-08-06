Утонула на глазах у людей: женщина спасла чужого ребенка ценой своей жизни

Женщина спасала тонущую девочку. Фото: Егор ИВЛЕВ

Страшная трагедия произошла на реке Урал в селе Верхнекизильское Агаповского района. 45-летняя женщина отдыхала на берегу реки вместе с небольшой компанией. И вдруг увидела, что девочка уплыла далеко от берега и начала тонуть.

Женщина не смогла остаться равнодушной и бросилась в воду. Она вовремя подоспела и вытолкнула девчушку к берегу. Но сил не осталось, и спасительница стремительно пошла ко дну.

За ее гибелью наблюдали несколько человек, в том числе компания, с которой она отдыхала. Но из-за большой глубины, около четырех метров, достать на воздух ее никто не смог. Поэтому вызвали и ждали спасателей.

– Дежурная смена Магнитогорского отряда прибыв к месту ЧП смогла поднять с четырехметровой глубины и транспортировать на берег тело погибшей, – отметили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

А вот девчушка, которую женщина спасла ценой своей жизни, жива. 11-летняя школьница сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства трагедии устанавливаются.

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