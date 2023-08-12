Искателям приключений на свое весло: инструктор по сапборду разобрал частые ошибки новичков

Идеальное место для плавания на сапе — небольшой закрытый водоем Фото: Егор ИВЛЕВ

Сотрудникам МЧС все чаще приходится спасать попавших в беду любителей сапбординга. Как правило, это одинокие сорвиголовы, которые отправляются в плавание без товарищей и без спасательного жилета.

Тем временем модный и не слишком затратный вид спорта (кстати, он родом с островов Гавайского архипелага) привлекает все больше сторонников. Сап, то есть специальную надувную доску, даже не обязательно покупать — можно взять напрокат и наслаждаться «диким» пейзажем с воды или городом с непривычного ракурса (кстати, сап-экскурсии по центру Челябинска имеют спрос).

Для того, чтобы записаться на водную прогулку, не обязательно и уметь плавать. Прокатиться на сапе можно без этого навыка, даже если заплыв происходит там, где глубоко. Однако водное приключение завершится хорошо только если вы соблюдаете несколько несложных правил. О них — и о частых ошибках новичков — радиостанции «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказал сертифицированный SUP-инструктор, руководитель сообщества «Сапборд Урал» Кирилл Зайцев.

Главная рекомендация начинающим — начинать не в одиночку, а с «бывалым». Отправляйтесь на водную прогулку с профессиональным инструктором или просто опытным сап-серфером. Совет понадобится уже в момент спуска доски на воду, ведь если сделать это неправильно, можно сломать кант (пластиковый плавник под днищем сапа). Чтобы взобраться на доску, тоже потребуется сноровка.

Следующий серьезный фактор — место, где вы поначалу будете плавать. Идеальное — небольшой закрытый водоем, например, песчаный карьер (в каменном опаснее из-за вероятности удариться об отвесный берег или скалу, зазевавшись или неправильно оценив ветер).

Учитывать ветер — мегаважно! Подготовка к cап-заплыву начинается не с надувания досок на берегу, а мониторинга прогноза погоды. Лучше всего использовать специальные сервисы, которые показывают силу ветра по часам — например, Windy и Windguru. Оптимальная скорость ветра, при которой будет комфортно новичкам — 2-3 м/с. Для опытных сапсерферов — 4 м/с и выше, но и сил уйдет больше. И, конечно, если вы уже прибыли на место, но намечается непогода, откажитесь от планов. Целее будете.

Вообще, главная причина «знакомства» сапсерферов с доблестными бойцами МЧС — привычка не задумываться о том, что может произойти. Пошел в прокат, взял доску и поплыл — а остальное вроде бы и не важно.

Прежде всего, проверьте оборудование: сапборд должен быть цел, клапан герметичен, весло отрегулировано по вашему росту, а лиш (соединенный с доской витой провод с манжетой, которая закрепляется вокруг лодыжки) — пристегнут! «Нерушимая связь» с сапбордом очень вам пригодится, если поднимется ветер или захватит течение, а вы потеряете контакт с доской. Бывает такое: сап начинает от вас уплывать и вы тратите силы на его поимку.

Также не стоит забывать про спасжилет, который должен быть правильно надет и застегнут на все крепления.

Кирилл Зайцев также рассказал о ценах сап-приключений на Южном Урале. Стоимость пробной прогулки на сапе может различаться в разы в зависимости от того, с инструктором вы собираетесь кататься или самостоятельно. В первом случае это в среднем 1,5 тыс. рублей. Во втором, то есть когда вы просто берете доску с веслом в прокат — 500 рублей. Вместе с этим комплектом не забудьте о спасательном жилете, напоминает инструктор.

Если вы решите подойти к делу основательно и приобрести собственный сап, чтобы не зависеть от экскурсий, неплохая доска с веслом обойдется вам в 40 тыс. рублей. Но можно купить новый набор и за 15 тыс., но он будет совсем бюджетного уровня — и менее прочный, его проще порвать, если сап за что-то зацепится. Главные враги сапбордистов (кроме самонадеянности и сильного ветра): острые камни и коряги у поверхности воды. А в городских водоемах — арматура, бетонные блоки и прочий строительный мусор. Кстати, грамотный инструктор, ведя экскурсию, обязательно заранее тщательно исследует маршрут и предупреждает группу о — буквально — подводных камнях.

И, наконец, впервые плавая на сапе вы, конечно, захотите фотографировать себя и все вокруг. Так что заранее не пожалейте денег на водонепроницаемый сенсорный чехол для мобильного телефона. С шнуром-креплением! — ведь дух захватывает так, что все выпадает из рук.

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