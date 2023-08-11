«Мы живы!»: на озере Тургояк спасли попавших в бурю туристов

Путешественников отыскали за 15 минут. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

С озера Тургояк эвакуировали катавшихся на сапбордах туристов. Мужчина и женщина не могли самостоятельно добраться до берега и боялись утонуть из-за резко испортившейся погоды.

Когда отдыхающие отплывали от суши, ничто не предвещало бури. Но внезапно налетел порывистый ветер, начался ливень, а поднявшиеся на озере волны нещадно раскачивали утлые плавсредства.

К счастью, туристы не забыли надеть спасательные жилеты. А еще взяли с собой телефон и в условиях шторма сумели по онлайн-карте определить свое местонахождение, чтобы вызвать помощь.

После этого спасатели за 15 минут отыскали терпящих бедствие молодых людей.

На моторной лодке путешественников отвезли на берег. По дороге туристы успели снять короткое видео.

— Нас ребята нашли и спасают, — рассказал мужчина.

— Мы живы! — порадовалась его спутница.

— Угадать погоду на озере Тургояк невозможно,— прокомментировали в региональной поисково-спасательной службе. — Только за время спасательной операции погода менялась трижды. Поэтому применение индивидуального спасательного жилета во время каждого путешествия по воде, остается самым надежным способом защитить свою жизнь.

Добавим, это далеко не первый инцидент на озере Тургояк. Месяц назад там в шторм унесло от берега на полузатопленной лодке троих туристов из Ижевска. А двумя годами раньше эвакуировать пришлось участников международных соревнований. Шторм не давал спортсменам выбраться из воды.

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