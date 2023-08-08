Из скорой — в операционную: две истории спасения людей на грани инфаркта

После операций пациенты чувствуют себя хорошо. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многодетный отец и уже четырежды дедушка Владимир Трапезников из Коркино 26 лет прослужил на атомных подводных лодках. Чего только не пережил за эти годы мичман-проводник! Нервы и нагрузка на сердце сказались спустя десятилетия.

– Ночью стало плохо, задавило в груди, сердце немножко приболело. На следующее утро пришел в поликлинику и там мне плохо стало, почти сознание потерял! На скорой привезли в областную клиническую больницу, вчера сделали операцию, – вспоминает Владимир.

Владимиру Трапезникову операцию сделали только вчера. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас улыбается, а тогда было страшно. Ведь у него жена, дети (самой младшей всего 7 лет!) и внуки.

У 67-летнего Владимира было предынфарктное состояние. Даже не верится, что этот активный и полный сил мужчина мог погибнуть из-за проблем со здоровьем.

Владимир раньше служил на подводной лодке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Инфаркт миокарда – это закупорка артерий сердца тромбом или атеросклеротической бляшкой, которая перекрывает кровоток. Кровь перестает поступать к тканям сердца, происходит артроз, ткани сердца становятся мертвыми. Из-за этого возникает сильнейшая боль. Продукты некроза поступают с кровью по всему организму – из-за этого человек чувствует себя очень плохо, идет интоксикация, снижается давление, – объясняет заведующая инфарктным отделением областной клинической больницы Тамара Вялова.

С такой же проблемой в областную больницу попал и 70-летний бывший дорожник из Пласта Владимир Маслов. Не поверите, но он тоже никогда не жаловался на сердце! А когда услышал, что его едва успели спасти, даже не поверил, что у него была такая серьезная проблема. В пятницу, 28 июля, Владимир был у гастроэнтеролога, прошел УЗИ и ФГС. Признается, что разволновался так, что вечером поплохело.

– В груди начало давить. Измерил давление, повышенное было, таблетку выпил, вроде полегче стало. Потом опять что-то давить начало. Жене рассказал, она предложила обезболивающее выпить. После него отпустило. Думал, пройдет. Жена предлагала скорую вызвать, а я говорил, что нормально все будет, – признается пенсионер.

Дома Владимира Маслова ждут 7 внуков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владимир терпел боль и неприятные ощущения до понедельника. В воскресенье даже огород пошел поливать, но супруга загнала его отдыхать. А 31 июля пошел в поликлинику.

– Сделали кардиограмму, хотел вставать, а врач попросил полежать. Второй раз пересняли. И отправили в Челябинск, сказали, что по признакам инфаркт скоро будет. Когда врач сказал про предынфарктное состояние, я это не воспринял всерьез, не ожидал такого, – делится эмоциями Владимир Маслов.

В Челябинской областной клинической больнице у мужчины взяли анализы и сразу отправили на операцию – медлить в таких случаях нельзя!

– Сначала слабость была, а теперь с каждым днем все лучше и лучше, – с улыбкой рассказывает пенсионер.

В родном городе возвращения Владимира ждут семь внуков. Скоро он сможет играть с ними и заниматься любимым огородом.

В областной больнице проводят и экстренные операции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году в экстренном отделении кардиологии спасли жизни более 900 пациентов из Челябинска и области. Сюда их довозят на скорой, быстро обследуют и передают в руки хирургов.

– Сюда поступают с острым инфарктом миокарда или в предынфарктном состоянии. Наши пациенты, которые поступают в крайне тяжелом состоянии, уже через два-три часа готовы пойти домой и продолжать либо профессиональную деятельность, либо работу на даче, – отмечает заведующая инфарктным отделением областной клинической больницы Тамара Вялова.

Главная цель – разжижить кровь и растворить бляшку. А чтобы она и потом не мешала кровотоку, проводят стентирование коронарных артерий. Операцию проводят через 5-10 минут минут после первого этапа лечения.

Эти люди каждый день спасают жизни. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чаще на операционном столе оказываются пожилые люди. Но в последнее время нередко встречается и молодежь. От чего это зависит?

– Влияет образ жизни, питание, отсутствие физической нагрузки. Люди стали неправильно питаться, меньше двигаться, и это способствует развитию таких заболеваний, как острый инфаркт, острый инсульт, – объясняет заведующий рентгенхирургических методов диагностики и лечения ЧОКБ Владимир Игнатов.

Инфаркт миокарда – очень опасное заболевание. Его считают первым по вероятности смерти пациента. Поэтому врачи советуют сразу пить аспирин и вызывать скорую, если вы почувствовали сильную боль в груди и слабость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасли жизнь за 10 минут: челябинские онкохирурги провели три уникальные операции без наркоза

Челябинские онкохирурги первые в России установили порт-системы для удаления жидкости из легких (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru